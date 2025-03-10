Администрация Украины намерена предложить на переговорах с США в Саудовской Аравии прекращение огня со стороны России в морских и воздушных пространствах. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, для достижения мира необходимо остановить все боевые операции в Черном море.
В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки на Украину важных компонентов для радарных систем помех истребителей F-16. Детали грядущих переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, а также реакция РФ — в материале URA.RU.
Прекращение огня с РФ на море и в воздухе
Украинское правительство планирует предложить США во время переговоров в Саудовской Аравии приостановить огневые действия России в морских и воздушных зонах. Владимир Зеленский уже отправился в Саудовскую Аравию для встречи с американскими официальными лицами. «Такой режим прекращения огня будет легко установить и легко поддерживать, и можно будет начать с него» — сообщил официальный представитель Киева изданию AFP.
Условия Зеленского для перемирия с РФ
Украина настроена на непрерывное сотрудничество с американскими и европейскими партнерами для достижения мира, заявил Зеленский. По его словам, необходимо начать с прекращения всех военных действий в Черном море.
«В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Приостановка США поддержки F-16
Администрация американского президента Дональда Трампа решила остановить поставки ключевых компонентов для систем радиоэлектронного подавления на украинские истребители F-16, сообщал журнал Forbes. Как сообщало издание, хоть США и не могут аннулировать уже осуществленные поставки истребителей F-16, они приостановили отправку запасных частей, боеприпасов и программного обеспечения для радиоэлектронных боевых систем AN/ALQ-131, что серьезно ограничивает боевые возможности этих самолетов.
«Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку для радарных глушителей F-16», — сообщало издание. Там добавили, что это решение создает угрозу для возможностей Воздушных Сил Украины противостоять более мощным военным силам России.
МИД РФ озвучил основу для грядущих переговоров по Украине
Наработки документа 2022 года по внеблоковому безъядерному статусу Украины могут быть основой для будущих переговоров. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины» — поделился дипломат с РИА Новости. Он также напомнил цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Среди других наработок 2022 года Галузин выделил «неразмещение иностранных баз и войск на Украине», а также учитывание реалий «на земле».
Условия России по переговорам
Для начала переговоров между Россией и Украиной нужно решить юридические аспекты, связанные с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Россией. Об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Однако для начала переговоров необходимо решить юридические аспекты с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Москвой», — рассказал Полищук в интервью ТАСС. Он отметил, что стамбульское соглашение предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет на размещение иностранных войск и баз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.