МИД РФ озвучил основу для грядущих переговоров по Украине

Наработки документа 2022 года по внеблоковому безъядерному статусу Украины могут быть основой для будущих переговоров. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины» — поделился дипломат с РИА Новости. Он также напомнил цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Среди других наработок 2022 года Галузин выделил «неразмещение иностранных баз и войск на Украине», а также учитывание реалий «на земле».
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам на своих условиях. При этом все чаще в США звучат заявления, что диалог уже идет чуть ли не на высшем уровне. Москва же утверждает, что никаких конкретных предложений еще не поступало.
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