Хинштейн объяснил, почему «Ахмату» отказали в поставке кислородных баллонов для операции «Труба»

Правительство Курской области отказало в помощи бойцам чеченского спецназа «Ахмат» в поставке кислородных баллонов для операции «Труба» из-за несоблюдения установленной процедуры при подаче заявки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Вижу, что в соцсетях распространяется тема с якобы отказом правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов. Рассказываю, как все было на самом деле — не в целях оправдания, а чтобы напомнить нашим военнослужащим, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Но для этого необходимо соблюдать определенный порядок», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что вся помощь должна быть оформлена официально согласно четкому алгоритму, который предусматривает подачу заявок командирами частей и подразделений.
Дополнительно Хинштейн разъяснил, что помощникам поступил запрос от бойца с позывным «Моисей», который не смог предоставить достаточно информации для идентификации и отправки помощи. В этих условиях региональное правительство не могло отправить помощь без четкого понимания, кому и куда она направляется. Врио губернатора подчеркнул важность соблюдения процедур для обеспечения того, чтобы помощь достигла нуждающихся и была использована по назначению.
Российские военные начали контрнаступление в Курской области, в районе Суджи, 8 марта. В операции «Труба» приняли участие около 800 бойцов РФ. Они за неделю преодолели 15 километров по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, неожиданно проникнув в тыл ВСУ. После успешного выхода на поверхность в промышленной зоне Суджи российские войска нанесли удар по украинским силам.
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