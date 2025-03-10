Хинштейн: ВСУ нанесли удар по ТЦ в слободе Белой Курской области

В результате удара Вооруженных сил Украины по торговому центру «Добрыня» в Курской области погибли три человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района.
«По предварительным данным, три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области будут доставлены санавиацией в областную больницу.
Украинские военные мелкими группами и на БМП покидают территорию Суджи (Курская область) после операции «Труба», сообщал военный корреспондент Юрий Подоляка. В Киеве это подтвердили. 8 марта российские военные начали контрнаступательную операцию в районе Суджи, Курская область. В рамках операции под кодовым названием «Труба», примерно 800 военнослужащих РФ продвинулись вдоль газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. За неделю они смогли пройти расстояние в 15 километров, неожиданно оказавшись в тылу украинских войск.
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