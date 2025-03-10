10 марта 2025

Хинштейн: ВСУ нанесли удар по ТЦ в слободе Белой Курской области

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Пострадавшие при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области будут доставлены санавиацией в областную больницу, сообщил Хинштейн
Пострадавшие при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области будут доставлены санавиацией в областную больницу, сообщил Хинштейн Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В результате удара Вооруженных сил Украины по торговому центру «Добрыня» в Курской области погибли три человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района.

«По предварительным данным, три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области будут доставлены санавиацией в областную больницу.

Украинские военные мелкими группами и на БМП покидают территорию Суджи (Курская область) после операции «Труба», сообщал военный корреспондент Юрий Подоляка. В Киеве это подтвердили. 8 марта российские военные начали контрнаступательную операцию в районе Суджи, Курская область. В рамках операции под кодовым названием «Труба», примерно 800 военнослужащих РФ продвинулись вдоль газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. За неделю они смогли пройти расстояние в 15 километров, неожиданно оказавшись в тылу украинских войск.

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В результате удара Вооруженных сил Украины по торговому центру «Добрыня» в Курской области погибли три человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Инцидент произошел в слободе Белой Беловского района. «По предварительным данным, три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области будут доставлены санавиацией в областную больницу. Украинские военные мелкими группами и на БМП покидают территорию Суджи (Курская область) после операции «Труба», сообщал военный корреспондент Юрий Подоляка. В Киеве это подтвердили. 8 марта российские военные начали контрнаступательную операцию в районе Суджи, Курская область. В рамках операции под кодовым названием «Труба», примерно 800 военнослужащих РФ продвинулись вдоль газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. За неделю они смогли пройти расстояние в 15 километров, неожиданно оказавшись в тылу украинских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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