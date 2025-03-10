На федеральной трассе под Тюменью ограничили движение

Обстоятельства ДТП на трассе Тюмень - Омск выясняются
На трассе Тюмень — Омск ограничили движение транспорта. В настоящий момент оно осуществляется по одной полосе, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор»
«Внимание! На автодороге Р-402 в Заводоуковском районе произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска», — отмечается в сообщении.
Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент неизвестны. Водителей просят соблюдать скоростной режим.
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