10 марта 2025

На федеральной трассе под Тюменью ограничили движение

На трассе Тюмень — Омск в Заводоуковском районе ввели реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстоятельства ДТП на трассе Тюмень - Омск выясняются
Обстоятельства ДТП на трассе Тюмень - Омск выясняются Фото:

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение транспорта. В настоящий момент оно осуществляется по одной полосе, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор»

«Внимание! На автодороге Р-402  в Заводоуковском районе произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска», — отмечается в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент неизвестны. Водителей просят соблюдать скоростной режим. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тюмень — Омск ограничили движение транспорта. В настоящий момент оно осуществляется по одной полосе, сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор» «Внимание! На автодороге Р-402  в Заводоуковском районе произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска», — отмечается в сообщении. Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент неизвестны. Водителей просят соблюдать скоростной режим. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...