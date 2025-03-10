10 марта 2025

Самолеты из Челябинска в Москву задерживаются из-за атаки беспилотников. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет рейсов из Челябинска в Москву задержан минимум на два часа
Вылет рейсов из Челябинска в Москву задержан минимум на два часа Фото:

Самолеты из Челябинска в Москву задерживаются из-за атаки беспилотников на столицу. Информация о задержке рейсов указана на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

На стопе три рейса — два на вылет и один на прилет. Рейс СУ 1533 компании «Аэрофлот» должен был вылететь в 08:05 в Москву, но перенесен на 10:10. Расчетное время вылета рейса СУ 1421 — 12:45, но он задерживается до 13:45. На прилет в Челябинск задерживается рейс СУ 1420 — прибудет в 12:00 вместо 11:45, говорится на онлайн-табло. 

Все московские аэропорты 11 марта ввели ограничения после атаки дронов ВСУ, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Московскую областью атаковали 69 беспилотниками. Обломки сбитых БПЛА упали на дом в столице. Из-за падения обломков украинского беспилотника на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово погиб сотрудник. 

Два рейса в Москву из Челябинска задержаны
Два рейса в Москву из Челябинска задержаны
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Самолеты из Челябинска в Москву задерживаются из-за атаки беспилотников на столицу. Информация о задержке рейсов указана на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.  На стопе три рейса — два на вылет и один на прилет. Рейс СУ 1533 компании «Аэрофлот» должен был вылететь в 08:05 в Москву, но перенесен на 10:10. Расчетное время вылета рейса СУ 1421 — 12:45, но он задерживается до 13:45. На прилет в Челябинск задерживается рейс СУ 1420 — прибудет в 12:00 вместо 11:45, говорится на онлайн-табло.  Все московские аэропорты 11 марта ввели ограничения после атаки дронов ВСУ, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Московскую областью атаковали 69 беспилотниками. Обломки сбитых БПЛА упали на дом в столице. Из-за падения обломков украинского беспилотника на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово погиб сотрудник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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