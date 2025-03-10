Самолеты из Челябинска в Москву задерживаются из-за атаки беспилотников на столицу. Информация о задержке рейсов указана на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
На стопе три рейса — два на вылет и один на прилет. Рейс СУ 1533 компании «Аэрофлот» должен был вылететь в 08:05 в Москву, но перенесен на 10:10. Расчетное время вылета рейса СУ 1421 — 12:45, но он задерживается до 13:45. На прилет в Челябинск задерживается рейс СУ 1420 — прибудет в 12:00 вместо 11:45, говорится на онлайн-табло.
Все московские аэропорты 11 марта ввели ограничения после атаки дронов ВСУ, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Московскую областью атаковали 69 беспилотниками. Обломки сбитых БПЛА упали на дом в столице. Из-за падения обломков украинского беспилотника на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово погиб сотрудник.
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