10 марта 2025

Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в состав Морской коллегии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов вошел в состав морской коллегии РФ
Дмитрий Артюхов вошел в состав морской коллегии РФ Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в обновленный состав морской коллегии РФ. Указ президента Российской Федерации Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовых актов.  

«В состав морской коллегии включить следующих лиц: Артюхов Д.А., губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — говориться в документе. Кроме того, в список вошли губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, глава СКР Александр Бастрыкин и другие.

Коллегия была создана в августе 2024 года с целью выработки мер по укреплению статуса России как ведущей морской державы. Также задачей органа является координация деятельности органов власти по реализации национальной морской политики.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в обновленный состав морской коллегии РФ. Указ президента Российской Федерации Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовых актов.   «В состав морской коллегии включить следующих лиц: Артюхов Д.А., губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — говориться в документе. Кроме того, в список вошли губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, глава СКР Александр Бастрыкин и другие. Коллегия была создана в августе 2024 года с целью выработки мер по укреплению статуса России как ведущей морской державы. Также задачей органа является координация деятельности органов власти по реализации национальной морской политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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