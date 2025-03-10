Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в состав Морской коллегии РФ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в обновленный состав морской коллегии РФ. Указ президента Российской Федерации Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовых актов.
«В состав морской коллегии включить следующих лиц: Артюхов Д.А., губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа», — говориться в документе. Кроме того, в список вошли губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, глава СКР Александр Бастрыкин и другие.
Коллегия была создана в августе 2024 года с целью выработки мер по укреплению статуса России как ведущей морской державы. Также задачей органа является координация деятельности органов власти по реализации национальной морской политики.
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