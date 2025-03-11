Стас Ярушин заработает миллион на шоу в Екатеринбурге: прайс и райдер артиста

Шоумен Стас Ярушин заработает на выступлении в Екатеринбурге 1,07 млн рублей

11 марта 2025 в 14:02 Размер текста - 17 +

Стас Ярушин выступит в главном парке Екатеринбурга 25 июля Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Челябинский шоумен Стас Ярушин приедет в Екатеринбург с программой «МУЗLOFT» (1,61 млн подписчиков на YouTube-канале). Коллектив выступит в Летнем театре парка Маяковского 25 июля и заработает 1,07 млн рублей за полуторачасовой концерт. Судя по райдеру, который есть в распоряжении URA.RU, музыкант против алкоголя и непритязателен в бытовых вопросах. Ярушин предпочитает летать «Аэрофлотом»: ему необходимо место в бизнес-классе, команде — эконом. Шоумен хочет передвигаться по городу на автомобиле S или E класса, жить в четырех- или пятизвездочном отеле в номере люкс, но допустим и полулюкс. Что касается гримерки, то она должна запираться на ключ, быть светлой и теплой, плюсом будет душ. В райдере прописано, что музыканту необходимо большое махровое белое полотенце, 10 бутылок воды без газа и безалкогольное пиво. За час до концерта нужно подать гречневую кашу и горячий стейк из семги, но можно заменить его на муксун, форель или кету. Ранее стал известен райдер уроженки Екатеринбурга Клавы Коки. В новогодние праздники певица пользовалась популярностью у заказчиков, и ее гонорар за все выступления составлял порядка 100 миллионов рублей. Исполнительница требует от водителя не жевать табак, не курить «Айкос» и не разговаривать за рулем. Кроме того, в гримерке у Клавы Коки должно быть строго +22 градуса, а на стол требует хамон, бастурму, лосось и сладости. Питание / за 1 час до концерта Легкие закуски (нарезки сыр-мясо-рыба-колбаса, овощи, хлеб) Фрукты целиковые (по возможности заказчика) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский шоумен Стас Ярушин приедет в Екатеринбург с программой «МУЗLOFT» (1,61 млн подписчиков на YouTube-канале). Коллектив выступит в Летнем театре парка Маяковского 25 июля и заработает 1,07 млн рублей за полуторачасовой концерт. Судя по райдеру, который есть в распоряжении URA.RU, музыкант против алкоголя и непритязателен в бытовых вопросах. Ярушин предпочитает летать «Аэрофлотом»: ему необходимо место в бизнес-классе, команде — эконом. Шоумен хочет передвигаться по городу на автомобиле S или E класса, жить в четырех- или пятизвездочном отеле в номере люкс, но допустим и полулюкс. Что касается гримерки, то она должна запираться на ключ, быть светлой и теплой, плюсом будет душ. В райдере прописано, что музыканту необходимо большое махровое белое полотенце, 10 бутылок воды без газа и безалкогольное пиво. За час до концерта нужно подать гречневую кашу и горячий стейк из семги, но можно заменить его на муксун, форель или кету. Ранее стал известен райдер уроженки Екатеринбурга Клавы Коки. В новогодние праздники певица пользовалась популярностью у заказчиков, и ее гонорар за все выступления составлял порядка 100 миллионов рублей. Исполнительница требует от водителя не жевать табак, не курить «Айкос» и не разговаривать за рулем. Кроме того, в гримерке у Клавы Коки должно быть строго +22 градуса, а на стол требует хамон, бастурму, лосось и сладости. Питание / за 1 час до концерта Легкие закуски (нарезки сыр-мясо-рыба-колбаса, овощи, хлеб) Фрукты целиковые (по возможности заказчика)