Центры региональной спортивной сети «Северный характер» появятся в Мужах, Надыме и Муравленко. Об этом сообщили в правительстве округа.
«Центры единоборств появятся в Мужах, Надыме и Муравленко. В последнем уже готов каркас здания, строители приступили к обустройству кровли, внутренних перегородок и пола спортивного комплекса», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.
Площадь двухэтажного «Северного характера» в Муравленко составит более 2,5 тысяч квадратных метров. Здесь откроется первый профессиональный зал для бокса, а также зал для дзюдо и самбо, тренажерный зал. На прилегающей территории построят уличную инклюзивную детскую и спортивную площадки, парковки.
В селе Мужи Шурышкарского района площадь центра единоборств составит более 800 квадратных метров, в нем смогут заниматься более 100 детей. Внутри построят залы для занятий боксом, рукопашным боем, ЛФК. Предусмотрен медицинский пункт, душевые, раздевалки и помещения для инвентаря.
В Надыме «Северный характер» откроется в поселке Лесном. Центр единоборств будет трехэтажным — здесь обустроят залы для дзюдо, самбо и тхэквондо.
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