10 марта 2025

Три новых центра «Северного характера» построят в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центры единоборств появятся в трех муниципалитетах ЯНАО
Центры единоборств появятся в трех муниципалитетах ЯНАО Фото:

Центры региональной спортивной сети «Северный характер» появятся в Мужах, Надыме и Муравленко. Об этом сообщили в правительстве округа.

«Центры единоборств появятся в Мужах, Надыме и Муравленко. В последнем уже готов каркас здания, строители приступили к обустройству кровли, внутренних перегородок и пола спортивного комплекса», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

Площадь двухэтажного «Северного характера» в Муравленко составит более 2,5 тысяч квадратных метров. Здесь откроется первый профессиональный зал для бокса, а также зал для дзюдо и самбо, тренажерный зал. На прилегающей территории построят уличную инклюзивную детскую и спортивную площадки, парковки.

В селе Мужи Шурышкарского района площадь центра единоборств составит более 800 квадратных метров, в нем смогут заниматься более 100 детей. Внутри построят залы для занятий боксом, рукопашным боем, ЛФК. Предусмотрен медицинский пункт, душевые, раздевалки и помещения для инвентаря.

В Надыме «Северный характер» откроется в поселке Лесном. Центр единоборств будет трехэтажным — здесь обустроят залы для дзюдо, самбо и тхэквондо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центры региональной спортивной сети «Северный характер» появятся в Мужах, Надыме и Муравленко. Об этом сообщили в правительстве округа. «Центры единоборств появятся в Мужах, Надыме и Муравленко. В последнем уже готов каркас здания, строители приступили к обустройству кровли, внутренних перегородок и пола спортивного комплекса», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО. Площадь двухэтажного «Северного характера» в Муравленко составит более 2,5 тысяч квадратных метров. Здесь откроется первый профессиональный зал для бокса, а также зал для дзюдо и самбо, тренажерный зал. На прилегающей территории построят уличную инклюзивную детскую и спортивную площадки, парковки. В селе Мужи Шурышкарского района площадь центра единоборств составит более 800 квадратных метров, в нем смогут заниматься более 100 детей. Внутри построят залы для занятий боксом, рукопашным боем, ЛФК. Предусмотрен медицинский пункт, душевые, раздевалки и помещения для инвентаря. В Надыме «Северный характер» откроется в поселке Лесном. Центр единоборств будет трехэтажным — здесь обустроят залы для дзюдо, самбо и тхэквондо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...