Мэром Верхнего Уфалея стал челябинец Рябенко

Главой Верхнего Уфалея (Челябинская область) городские депутаты 11 марта выбрали Андрея Рябенко, раньше работавшего спикером Ленинского райсовета Челябинска. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с прямой трансляции выборов.
«Выборы состоялись. Новым главой единогласно избран Рябенко», — сообщает корреспондент агентства. Выборы состоялись открытым голосованием.
Рябенко вступает в должность 12 марта. Он наделяется полномочиями на пять лет. Временно исполнявший обязанности мэра спикер горсобрания Сергей Ханин вернется к своим обязанностям.
В выборах принимали участие два кандидата — Андрей Рябенко и Николай Лепешкин. Рябенко является бывшим спикером Ленинского райсовета Челябинска. Лепешкин руководит челябинской управкомпанией «Ленком».
Лепешкин в докладе был краток, рассказав о социально-экономическом положении города и необходимости повышать доходы жителей Верхнего Уфалея. Рябенко был более конкретен, сообщив о намерениях решать проблемы ЖКХ, активно ремонтировать дороги, заниматься благоустройством, а также увеличивать бюджет города. На заседании присутствовал политический вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт.
Также сегодня депутаты выбирают нового главу города в Чебаркуле. В начале года главы обоих городов ушли в досрочную отставку.
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