10 марта 2025

Мэром Верхнего Уфалея стал челябинец Рябенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Рябенко наделен полномочиями главы на пять лет
Андрей Рябенко наделен полномочиями главы на пять лет Фото:

Главой Верхнего Уфалея (Челябинская область) городские депутаты 11 марта выбрали Андрея Рябенко, раньше работавшего спикером Ленинского райсовета Челябинска. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с прямой трансляции выборов.

«Выборы состоялись. Новым главой единогласно избран Рябенко», — сообщает корреспондент агентства. Выборы состоялись открытым голосованием.

Рябенко вступает в должность 12 марта. Он наделяется полномочиями на пять лет. Временно исполнявший обязанности мэра спикер горсобрания Сергей Ханин вернется к своим обязанностям.

В выборах принимали участие два кандидата — Андрей Рябенко и Николай Лепешкин. Рябенко является бывшим спикером Ленинского райсовета Челябинска. Лепешкин руководит челябинской управкомпанией «Ленком».

Лепешкин в докладе был краток, рассказав о социально-экономическом положении города и необходимости повышать доходы жителей Верхнего Уфалея. Рябенко был более конкретен, сообщив о намерениях решать проблемы ЖКХ, активно ремонтировать дороги, заниматься благоустройством, а также увеличивать бюджет города. На заседании присутствовал политический вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт.

Также сегодня депутаты выбирают нового главу города в Чебаркуле. В начале года главы обоих городов ушли в досрочную отставку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главой Верхнего Уфалея (Челябинская область) городские депутаты 11 марта выбрали Андрея Рябенко, раньше работавшего спикером Ленинского райсовета Челябинска. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с прямой трансляции выборов. «Выборы состоялись. Новым главой единогласно избран Рябенко», — сообщает корреспондент агентства. Выборы состоялись открытым голосованием. Рябенко вступает в должность 12 марта. Он наделяется полномочиями на пять лет. Временно исполнявший обязанности мэра спикер горсобрания Сергей Ханин вернется к своим обязанностям. В выборах принимали участие два кандидата — Андрей Рябенко и Николай Лепешкин. Рябенко является бывшим спикером Ленинского райсовета Челябинска. Лепешкин руководит челябинской управкомпанией «Ленком». Лепешкин в докладе был краток, рассказав о социально-экономическом положении города и необходимости повышать доходы жителей Верхнего Уфалея. Рябенко был более конкретен, сообщив о намерениях решать проблемы ЖКХ, активно ремонтировать дороги, заниматься благоустройством, а также увеличивать бюджет города. На заседании присутствовал политический вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт. Также сегодня депутаты выбирают нового главу города в Чебаркуле. В начале года главы обоих городов ушли в досрочную отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...