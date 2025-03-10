Экс-депутата челябинского заксобрания Толкачева освободили от наказания

Бывшего депутата челябинского заксобрания Константина Толкачева признали виновным в покушении на мошенничество, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Толкачева признали виновным по ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ (покушение на мошенничество). Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU пыталось связаться с Толкачевым. На звонок он не ответил.
Суд над бывшим депутатом растянулся на пять лет. Изначально его обвиняли в покушении на мошенничество и уклонении от налогов. Следствие считало, что Толкачев причастен к фиктивным сделкам об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». Якобы благодаря этому экс-депутату удалось снизить налоговую базу и не доплатить 16,3 млн рублей НДС. Кроме того, в суде обвинение указывало на виновность Толкачева в игнорировании оформления другой сделки, чтобы сэкономить 591 тысяч рублей НДС. По итогу по факту уклонения от уплаты налогов экс-депутата оправдали. По факту мошенничества он получил три года колонии.
На стадии апелляции приговор был отменен. Прокуратура и потерпевшая сторона не согласились с таким решением и обратились с жалобой в кассационный суд, который вернул дело на пересмотр в апелляцию.
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