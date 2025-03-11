Картаполов раскрыл, какой ответ может дать Россия на атаку Москвы

Ответом на атаки украинских дронов на Москву и область может стать удар ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Такое предложение озвучил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.
«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним (запустить „Орешник“ — прим. URA.RU), лучше даже не один», — отметил Картаполов. Его слова передает корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.
В ночь на 11 марта Украина осуществила массированную атаку на Москву, используя беспилотные летательные аппараты. В результате воздушной операции над Москвой и пригородными районами был уничтожен 91 дрон ВСУ. Получены сведения о различных ущербах и пострадавших в результате инцидента. Отмечается, что один человек скончался из-за падения обломков беспилотника.
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