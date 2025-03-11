Картаполов раскрыл, какой ответ может дать Россия на атаку Москвы

Картаполов: ответом на атаки дронов ВСУ на Москву может стать удар «Орешником»
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Картаполов призвал ответить на атаки ВСУ по Москве и области ударом «Орешника»
Картаполов призвал ответить на атаки ВСУ по Москве и области ударом «Орешника» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ответом на атаки украинских дронов на Москву и область может стать удар ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Такое предложение озвучил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним (запустить „Орешник“ — прим. URA.RU), лучше даже не один», — отметил Картаполов. Его слова передает корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.

В ночь на 11 марта Украина осуществила массированную атаку на Москву, используя беспилотные летательные аппараты. В результате воздушной операции над Москвой и пригородными районами был уничтожен 91 дрон ВСУ. Получены сведения о различных ущербах и пострадавших в результате инцидента. Отмечается, что один человек скончался из-за падения обломков беспилотника.

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Ответом на атаки украинских дронов на Москву и область может стать удар ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Такое предложение озвучил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. «Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним (запустить „Орешник“ — прим. URA.RU), лучше даже не один», — отметил Картаполов. Его слова передает корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. В ночь на 11 марта Украина осуществила массированную атаку на Москву, используя беспилотные летательные аппараты. В результате воздушной операции над Москвой и пригородными районами был уничтожен 91 дрон ВСУ. Получены сведения о различных ущербах и пострадавших в результате инцидента. Отмечается, что один человек скончался из-за падения обломков беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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