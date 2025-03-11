В Подмосковье выплатят по миллиону рублей семьям погибших после атаки БПЛА ВСУ

Семьи мужчин, погибших в результате атаки беспилотников ВСУ по Московской области, получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Пострадавшие получат финансовую помощь в размере от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени полученных травм.
Массированная атака Украины на Москву и Подмосковье произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ, из-за падения обломков были повреждены здания, автомобили, произошли возгорания. На данный момент известно о двух погибших.
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