Бывший челябинский вице-губернатор Сербинов избавляется от бизнеса на фоне уголовок в его банке

Бывший челябинский вице-губернатор Сербинов ликвидирует бизнес

11 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Игорь Сербинов вышел из числа учредителей почти всех своих компаний Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов ликвидирует свой бизнес. По данным URA.RU, это связано с уголовными делами, возбужденными по факту многомиллиардного хищения в принадлежащем ему банке «Снежинский». Согласно сервису «СБИС», Сербинов уже вышел из списка учредителей почти всех своих компаний, еще одна — находится в стадии ликвидации. «В декабре 2024 года (как раз тогда были возбуждены уголовные дела по факту хищения в банке — прим. URA.RU) Сербинов вышел из состава учредителей компании „Фомлайн“. В феврале 2025 года была начата процедура ликвидации компании „Гамма“», — приводит данные сервис «СБИС». «Фомлайн» занимается торговлей. «Гамма» же чуть больше года вела деятельность, связанную с консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В «СБИС» указано, что решение о ее ликвидации было принято внеочередным общим собранием участников. К тому же за пару недель до этого Сербинов закрыл сделку по продаже своей доли в компании «Равис — птицефабрика Сосновская». Новым держателем активов стал агрохолдинг «Уралагрогруп» («УАГ»). Таким образом, у бывшего вице-губернатора области остались только ООО «Профит» (не приносит выручки) и ООО «Л-Авто», которой управляет внук Сербинова Евгений (в компании числится один сотрудник). Новость по теме Банк бывшего челябинского вице-губернатора обвиняют в хищении 1 млрд рублей Сделка по продаже доли в «Рависе» сопровождалась скандалом в банке «Снежинский». В декабре 2024 года в кредитную организацию нагрянули сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР, проводилась выемка документов, допрошено руководство, в частности Федор Богданчиков. У следствия есть основания полагать, что банк похитил средства, выделенные в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов. Всего на эти цели было выдано 8 млрд рублей. Силовики считают, что большая часть из этой суммы похищена. Сейчас расследование уголовных дел в банке «Снежинский» продолжается. Также кредитную организацию проверяют специалисты Центробанка РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов ликвидирует свой бизнес. По данным URA.RU, это связано с уголовными делами, возбужденными по факту многомиллиардного хищения в принадлежащем ему банке «Снежинский». Согласно сервису «СБИС», Сербинов уже вышел из списка учредителей почти всех своих компаний, еще одна — находится в стадии ликвидации. «В декабре 2024 года (как раз тогда были возбуждены уголовные дела по факту хищения в банке — прим. URA.RU) Сербинов вышел из состава учредителей компании „Фомлайн“. В феврале 2025 года была начата процедура ликвидации компании „Гамма“», — приводит данные сервис «СБИС». «Фомлайн» занимается торговлей. «Гамма» же чуть больше года вела деятельность, связанную с консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В «СБИС» указано, что решение о ее ликвидации было принято внеочередным общим собранием участников. К тому же за пару недель до этого Сербинов закрыл сделку по продаже своей доли в компании «Равис — птицефабрика Сосновская». Новым держателем активов стал агрохолдинг «Уралагрогруп» («УАГ»). Таким образом, у бывшего вице-губернатора области остались только ООО «Профит» (не приносит выручки) и ООО «Л-Авто», которой управляет внук Сербинова Евгений (в компании числится один сотрудник). Сделка по продаже доли в «Рависе» сопровождалась скандалом в банке «Снежинский». В декабре 2024 года в кредитную организацию нагрянули сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР, проводилась выемка документов, допрошено руководство, в частности Федор Богданчиков. У следствия есть основания полагать, что банк похитил средства, выделенные в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов. Всего на эти цели было выдано 8 млрд рублей. Силовики считают, что большая часть из этой суммы похищена. Сейчас расследование уголовных дел в банке «Снежинский» продолжается. Также кредитную организацию проверяют специалисты Центробанка РФ.