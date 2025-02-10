Свердловский агрохолдинг выкупил долю челябинского экс-замгубернатора в «Рависе»

Агрохолдинг «Уралагрогруп» («УАГ») из Свердловской области выкупил долю челябинского экс-замгубернатора Игоря Сербинова в компании «Равис — птицефабрика Сосновская». Как URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник, покупатель сконцентрировал в своих руках все рычаги управления.
«Идет процесс преобразований, связанных с покупкой доли Сербинова. Фактически группа „УАГ“ шаг за шагом берет все рычаги управления в свои руки: технологические, экономические и финансовые», — поделился с URA.RU источник.
Собеседник информагентства оценил перемены положительно. По его словам, объемы выпуска продукции за последние годы в два раза снизились. Однако, судя по результатам работы птицефабрики «Рефтинской», оценил эксперт, новые мажоритарные владельцы способны нарастить производство.
«Собственники успели показать себя людьми ответственными, компетентными, умеющими мыслить стратегически. Нет признаков, что приобретение было спекулятивным. Скорее, оно связано с желанием развивать бизнес», — резюмировал собеседник URA.RU.
Сделку сопровождает комплекс процедур, в частности, необходимо получение согласия антимонопольной службы. О том, было ли такое обращение в ФАС, URA.RU запросил информацию в пресс-службе ведомства.
Продажа пакета акций может завершить корпоративный конфликт в «Рависе». На протяжении 2024 года холдинг выяснял отношения с «УАГ» в судах, пытаясь поставить под сомнение сделку группы с другим бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым. В конце 2023 года он продал агрохолдингу 41,2% своих акций.
Согласно отчету «Рависа» за 2022 год, Сербинову принадлежало 31,2462% акций. Другими долями владели Федор Богданчиков (4,1662%) и Владислав Егоров (6,2492%). В документе указаны собственники, являвшиеся членами совета директоров. В новый состав «УАГ» выдвинул сына Косилова Ивана, и это наряду с другими персоналиями также стало предметом спора.
Сделку Сербинов закрыл на фоне скандала с принадлежащим ему банком «Снежинский». В феврале стало известно о проверке Банка России. Есть подозрения, что финансовая организация похитила миллиард рублей. Средства направлялись из бюджета на покрытие ипотечных кредитов многодетных семей.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в офис «Рависа» и пресс-службу «УАГ». Ответы будут опубликованы после их получения.
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