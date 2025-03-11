Крематорий в Кургане будет строить компания тюменского бизнесмена

Строительством крематория в Кургане займется компания, которой владеет тюменский бизнесмен Иван Костенко. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Компания тюменского бизнесмена реализует проект строительства крематория. При этом фирма-застройщик находится в Кургане», — сообщил источник. Информацию о планах реализации проекта URA.RU подтвердил владелец компании.
В бизнес-портфель Костенко входит два предприятия в Кургане: ритуальная компания «Крематорий» (50%) и торговая фирма «Косарь» (70%). В Тюмени он владеет компанией по сбору и утилизации отходов «Экология и Производство». Также Костенко — коммерческий директор группы компаний «Экология», занимающейся утилизацией отходов в разных городах России.
Ранее URA.RU писало, что крематорий в Кургане построят до 2028 года. В проект будет вложено не менее 100 миллионов рублей, отмечал инсайдеры. Проект планируют реализовать на территории кладбища в микрорайоне Зайково. В прошлом году чиновники несколько раз пытались продать там три гектара земли под ритуальный объект. Его оценили более чем в пять миллионов рублей. Также сообщалось, что на проект претендовал иногородний инвестор, который был готов вложить сотни миллионов, однако с заходом на курганский похоронный рынок возникли проблемы. Компании не хватило выделенной под строительство крематории земли и они хотели получить еще около полутора гектаров.
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