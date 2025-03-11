Эксперт раскрыл, как долго Украина готовилась к атаке беспилотников на Москву

Украине требовалось не менее двух-трех месяцев на подготовку масштабной атаки на Москву. Об этом URA.RU рассказал замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Вот эти беспилотники — им пришлось долго копить деньги. Такие удары возможны в лучшем случае раз в два-три месяца. Но даже при таких масштабах российским расчетам ПВО удалось их отразить. Эффективность отечественной противовоздушной обороны достигает 95-98%», — отметил военный эксперт.
Провокация Киева связана с серьезными провалами ВСУ в курском приграничье, где они почти ежедневно теряют контроль над территорией и населенными пунктами, предположил Сивков. Атака БПЛА на Москву, по плану украинского руководства, должна была поднять моральный дух украинских военных, который в последние месяцы серьезно «просел», добавил он.
Еще одна задача, которую ставил себе противник, — показать Западу, что ВСУ все еще не растеряли военный потенциал и могут продолжать воевать, считает специалист. По его мнению, так киевский режим надеется усилить позиции перед переговорами об урегулировании конфликта.
ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на Россию в ночь на 11 марта. Всего было задействовано 337 дронов. По данным Минобороны РФ, над Москвой и Подмосковьем силы ПВО уничтожили 91 дрон, над Курской областью — 126, над Брянской — 38, над Белгородской — 25, над Рязанской — 22. В результате атаки пострадали не менее пяти человек. На парковке дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово после падения дрона погиб один сотрудник компании. СК России квалифицировал нападение как теракт.
В последний раз атаки БПЛА на Москву были в мае и летом 2023 года. Тогда 30 мая, по данным Минобороны, были уничтожены восемь дронов противника. После атаки два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась.
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