Доклад Путину и сбитие дрона из ружья: новые подробности самой массовой атаки ВСУ на Москву

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о самой массированной с начала 2025 года атаке беспилотников ВСУ на Московскую область. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На данный момент известно о двух погибших. Сообщается о двух раненых взрослых и трех пострадавших детях. 52-летний Александр, бывший военный, сбил дрон из ружья, чтобы защитить семью. По словам Пескова, для того, чтобы узнать причину этой атаки, надо связаться с Киевом. Все подробности атаки ВСУ на Москву и Подмосковье 11 марта — в материале URA.RU.
Обломки БПЛА
Обломки беспилотников ВСУ, которые атаковали Московскую область, попали на видео. Кадры были сняты в городе Видное и пригороде Лесное, где после взрывов были найдены остатки дронов.
Жертвы
Погибли два охранника агропромышленной компании «Мираторг». Один из них скончался в больнице города Видное от полученных ран, несмотря на усилия врачей. Другой — Андрей К. — погиб на рабочем месте при падении БПЛА. Известно, что у него остались жена и двое детей.
В больнице Домодедово в данный момент находится двое пострадавших от воздушной атаки. У 43-летней женщины рваная рана груди и ранение живота с повреждением кишечника, у 44-летнего мужчины — перелом плеча, ранение живота и голени осколками БПЛА. По информации telegram-канала Mash, всего пострадали около 20 человек.
Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на Московскую область. Двое из них — совсем маленькие. У всех троих — небольшие ссадины и стресс. В настоящий момент состояние здоровья у детей удовлетворительное, им оказана медицинская и психологическая помощь.
Семьи погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Пострадавшие получат финансовую помощь в размере от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени полученных травм.
Разрушения
Фрагменты сбитого дрона обрушились на жилое здание на Домодедовской улице в Москве, причинив ущерб кровле. Собянин подтвердил эту информацию и уточнил, что повреждения оказались незначительными. В жилом комплексе «Видное» в Подмосковье была проведена эвакуация жильцов, в том числе женщин с детьми. Территория вокруг пострадавшего дома была оцеплена после происшествия.
В Раменском районе обломки беспилотника также упали на многоквартирный дом, повредив квартиры с 19 по 22 этаж на Северном шоссе. В результате инцидента были эвакуированы 12 человек, включая троих детей.
Мужчина сбил дрон из ружья
В Подмосковье 52-летний бывший военный Александр сбил беспилотник из ружья со второго выстрела, опасаясь за безопасность своей семьи. Мужчина утверждает, что дрон направлялся в сторону населенного пункта Озеры, где проживают его родные.
Мужчина сбил беспилотник в деревне Дулебино. Он поделился, что узнал о приближении дронов по характерному звуку их моторов. Выйдя на улицу, Александр заметил несколько аппаратов, направляющихся к городу Озеры, где проживает его семья. В ответ на угрозу он вооружился ружьем, зарядил его картечью и начал стрельбу по объектам. Со слов мужчины, он поразил один из беспилотников со второй попытки, после чего тот упал в поле. После инцидента с беспилотником сотрудники полиции начали опрос Александра.
Реакция
Путину доложили об атаке беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает причину сегодняшней атаки беспилотников ВСУ на Москву и предложил обратиться за ответами к властям Украины.
Ответом на атаки украинских дронов на Москву и область может стать удар ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Такое предложение озвучил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.
После атаки Киева Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В ходе расследования будет установлено, какие именно типы беспилотников и взрывных устройств были использованы, а также размеры причиненного ущерба. Ожидается, что будут выявлены не только технические детали происшествия, но и возможные организаторы и исполнители атаки.
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