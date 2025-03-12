Тюменский инвестор показал, каким будет крематорий в Кургане. Эксклюзив

В Кургане построят крематорий с колумбарием
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Крематорий в Кургане будет иметь на территории колумбарий
Крематорий в Кургане будет иметь на территории колумбарий Фото:
новость из сюжета
О попытках построить крематорий в Кургане

В Кургане построят комплекс зданий крематория с колумбарием — хранилищем урн с прахом умерших после их кремации. Подробную схему размещения будущего ритуального объекта корреспонденту URA.RU эксклюзивно предоставил инвестор проекта.

Площадь застройки крематория составит более 1213 квадратных метров. Под колумбарий отведено в три раза больше земли — 3741 квадрат. Он будет покрыт брусчаткой из двух цветов. «В настоящее время ведутся проектные и изыскательные работы», — отмечал URA.RU бизнесмен.

Также запроектировано размещение трех пожарных резервуаров, двух емкостей для бытовой и ливневой канализации, трансформаторной подстанции. Предусмотрено наличие парковой зоны, места для парковок посетителей, автобусов и сотрудников предприятия.

Ранее URA.RU писало, что крематорий в Кургане планируют построить до 2028 года. Его хотят разместить в микрорайоне Зайково. Возведением ритуального объекта займется местная фирма, которой владеет тюменский бизнесмен Иван Костенко. 

На территории крематория будут созданы колумбарии
На территории крематория будут созданы колумбарии
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В Кургане построят комплекс зданий крематория с колумбарием — хранилищем урн с прахом умерших после их кремации. Подробную схему размещения будущего ритуального объекта корреспонденту URA.RU эксклюзивно предоставил инвестор проекта. Площадь застройки крематория составит более 1213 квадратных метров. Под колумбарий отведено в три раза больше земли — 3741 квадрат. Он будет покрыт брусчаткой из двух цветов. «В настоящее время ведутся проектные и изыскательные работы», — отмечал URA.RU бизнесмен. Также запроектировано размещение трех пожарных резервуаров, двух емкостей для бытовой и ливневой канализации, трансформаторной подстанции. Предусмотрено наличие парковой зоны, места для парковок посетителей, автобусов и сотрудников предприятия. Ранее URA.RU писало, что крематорий в Кургане планируют построить до 2028 года. Его хотят разместить в микрорайоне Зайково. Возведением ритуального объекта займется местная фирма, которой владеет тюменский бизнесмен Иван Костенко. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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