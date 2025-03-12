В Кургане построят комплекс зданий крематория с колумбарием — хранилищем урн с прахом умерших после их кремации. Подробную схему размещения будущего ритуального объекта корреспонденту URA.RU эксклюзивно предоставил инвестор проекта.
Площадь застройки крематория составит более 1213 квадратных метров. Под колумбарий отведено в три раза больше земли — 3741 квадрат. Он будет покрыт брусчаткой из двух цветов. «В настоящее время ведутся проектные и изыскательные работы», — отмечал URA.RU бизнесмен.
Также запроектировано размещение трех пожарных резервуаров, двух емкостей для бытовой и ливневой канализации, трансформаторной подстанции. Предусмотрено наличие парковой зоны, места для парковок посетителей, автобусов и сотрудников предприятия.
Ранее URA.RU писало, что крематорий в Кургане планируют построить до 2028 года. Его хотят разместить в микрорайоне Зайково. Возведением ритуального объекта займется местная фирма, которой владеет тюменский бизнесмен Иван Костенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.