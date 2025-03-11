«Зеленский на грани поражения»: как Запад отреагировал на массированную атаку ВСУ

Журналист Христофору: массовая атака на РФ вызвана крахом ВСУ в Курской области
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ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками в ночь на 11 марта
ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками в ночь на 11 марта Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что в связи с критическим положением Вооруженных Сил Украины в Курской области, Киев инициировал масштабную атаку дронов на территорию России. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский находится на грани поражения. Атака на Москву и Подмосковье В была осуществлена в ночь на 11 марта. Как Запад отреагировал на массированную атаку ВСУ — в материале URA.RU. 

Генсек ОБСЕ оценил последствия атаки

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, находящийся с рабочим визитом в Москве, оценил последствия удара дронов по жилому дому в городе Видное, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе визита были представлены доказательства и свидетельства произошедшего.

Синирлиоглу не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаки беспилотников. На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.

Журналист Христофору: атака связана с провалом ВСУ в Курской области

Христофору заявил, что Киев организовал масштабную атаку дронов на Россию из-за критической ситуации для ВСУ в Курской области. В социальной сети X он написал, что когда Зеленский оказывается на грани поражения на фронте, он прибегает к отвлекающим атакам. 

Боуз: атака ВСУ усилила антипатию к Киеву в России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что массированная атака ВСУ усилила ненависть к киевскому режиму. По его словам, каждый дрон самолетного типа обошелся налогоплательщикам США и ЕС как минимум в 100 000 долларов. Результатом атаки стали гибель пяти мирных жителей, отметил журналист.

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Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что в связи с критическим положением Вооруженных Сил Украины в Курской области, Киев инициировал масштабную атаку дронов на территорию России. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский находится на грани поражения. Атака на Москву и Подмосковье В была осуществлена в ночь на 11 марта. Как Запад отреагировал на массированную атаку ВСУ — в материале URA.RU.  Генсек ОБСЕ оценил последствия атаки Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, находящийся с рабочим визитом в Москве, оценил последствия удара дронов по жилому дому в городе Видное, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе визита были представлены доказательства и свидетельства произошедшего. Синирлиоглу не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаки беспилотников. На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Журналист Христофору: атака связана с провалом ВСУ в Курской области Христофору заявил, что Киев организовал масштабную атаку дронов на Россию из-за критической ситуации для ВСУ в Курской области. В социальной сети X он написал, что когда Зеленский оказывается на грани поражения на фронте, он прибегает к отвлекающим атакам.  Боуз: атака ВСУ усилила антипатию к Киеву в России Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что массированная атака ВСУ усилила ненависть к киевскому режиму. По его словам, каждый дрон самолетного типа обошелся налогоплательщикам США и ЕС как минимум в 100 000 долларов. Результатом атаки стали гибель пяти мирных жителей, отметил журналист.
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