Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что в связи с критическим положением Вооруженных Сил Украины в Курской области, Киев инициировал масштабную атаку дронов на территорию России. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский находится на грани поражения. Атака на Москву и Подмосковье В была осуществлена в ночь на 11 марта. Как Запад отреагировал на массированную атаку ВСУ — в материале URA.RU.
Генсек ОБСЕ оценил последствия атаки
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, находящийся с рабочим визитом в Москве, оценил последствия удара дронов по жилому дому в городе Видное, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе визита были представлены доказательства и свидетельства произошедшего.
Синирлиоглу не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаки беспилотников. На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.
Журналист Христофору: атака связана с провалом ВСУ в Курской области
Христофору заявил, что Киев организовал масштабную атаку дронов на Россию из-за критической ситуации для ВСУ в Курской области. В социальной сети X он написал, что когда Зеленский оказывается на грани поражения на фронте, он прибегает к отвлекающим атакам.
Боуз: атака ВСУ усилила антипатию к Киеву в России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что массированная атака ВСУ усилила ненависть к киевскому режиму. По его словам, каждый дрон самолетного типа обошелся налогоплательщикам США и ЕС как минимум в 100 000 долларов. Результатом атаки стали гибель пяти мирных жителей, отметил журналист.
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