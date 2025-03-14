Черный чай — любимый многими напиток, но он может приносить не только пользу, но и вред, если пить его неправильно. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог, гастроэнтеролог I категории, Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала о вредных свойствах чая и как его правильно пить.
Вредные свойства черного чая
Нагрузка на нервы из-за кофеина
Черный чай содержит много кофеина — от 40 до 70 мг в одной чашке, что в полтора-два раза больше, чем в зеленом чае. Большое количество выпитого чай может негативно сказаться на нервной системе, считает диетолог Дианова.
«Черный чай содержит кофеин, который поднимает тонус, улучшает концентрацию. Однако при избыточном его употреблении может появиться бессонница», — предупредила эксперт. По ее словам, не следует не употреблять более четырех чашек черного чая в день, а после 18:00 переходить на травяные чаи, чтобы не нарушать сон.
«Суточная норма кофеина — 400 мг, но это при условии, что человек не употребляет кофе или энергетики. При превышении нервная система истощается», — подчеркнула Дианова.
Черный чай снижает эффективность лекарств
Черный чай может снижать эффективность лекарств из-за танинов — особых дубильных веществ, которые в нем содержатся. Эти соединения способны «связывать» активные компоненты препаратов, что мешает организму их полноценно усваивать.
«Черный чай и медикаменты — не лучшее сочетание. Танины в чае могут препятствовать всасыванию лекарств, поэтому использовать чай в качестве жидкости для запивания препаратов опасно», — пояснила Дианова.
Например, антибиотики могут стать менее действенными, а препараты железа — утратить свою пользу при лечении анемии. Более того, чай может вступать в нежелательное взаимодействие с лекарствами, разжижающими кровь, что повышает риск кровотечений или, напротив, образования тромбов. Диетолог рекомендует не забывать и о том, что такие взаимодействия могут усиливать побочные эффекты или вызывать непредсказуемые реакции организма.
«Самый безопасный способ — запивать лекарства чистой водой. А чашечку чая лучше оставить на утро или обед, но пить его не раньше, чем через два часа до или после приема медикаментов. Так вы точно избежите лишних рисков», — рекомендует Дианова.
Черный чай блокирует усвоение железа
Танины в черном чае могут мешать организму усваивать железо из еды и добавок. Это особенно важно для людей с анемией или низким уровнем железа в крови.
«Еще в черном чае есть танины — дубильные вещества. Они помогают при диарее, но могут блокировать усвоение железа», — отмечает Нурия Дианова. Диетолог советует не пить чай сразу после еды, особенно если в рационе много продуктов, богатых железом.
Польза черного чая
Черный чай не только бодрит, но и таит в себе множество полезных веществ, которые могут улучшить здоровье, отметила диетолог Нурия Дианова. «Главный секрет черного чая — его антиоксиданты», — объяснила эксперт. Катехины, теафлавины и флавоноиды, содержащиеся в чае, борются со свободными радикалами, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и замедляя старение клеток.
Но польза не ограничивается антиоксидантами. В чае есть минералы (кальций, магний, калий) и витамины группы B, которые поддерживают нервную систему. Особую ценность представляет L-тианин — аминокислота, которая помогает снизить тревогу и улучшить настроение, отмечает специалист.
Черный чай: противопоказания
Дианова отметила, что крепкий чай не рекомендуется употреблять в периоды обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, а также панкреатит. Она подчеркнула, что чай обладает стимулирующим воздействием на пищеварительную систему, поэтому в такие моменты лучше пить его с добавлением молока или разбавлять водой.
Как правильно заваривать черный чай
Правильное заваривание черного чая важно для получения максимальной пользы и наслаждения вкусом.
- Выбор воды: Используйте чистую, мягкую воду. Жесткая вода может испортить вкус.
- Температура воды: Оптимальная температура для заваривания черного чая — 95–100°C.
- Время заваривания: Обычно 3–5 минут. Не переборщите, чтобы не получить горький вкус.
- Количество чая: На одну чашку (200 мл) достаточно 1–2 чайные ложки сухого чая.
«Лучше выбирайте листовой чай вместо пакетированного, — посоветовала Дианова. — Целые листья сохраняют больше антиоксидантов и дают насыщенный вкус».
Как выбрать листовой чай
При покупке зеленого чая следует обращать внимание на цвет листьев: они должны иметь естественную окраску и быть однородными, без темных или болотистых оттенков. Качественный продукт будет обладать свежим ароматом, не содержать признаков запаха плесени и исключать использование искусственных ароматизаторов, сообщили на сайте Роспотребнадзора.
Размер листьев чая может различаться в зависимости от его разновидности. Рекомендуется предварительно изучить особенности выбранного вида, чтобы знать, какой должна быть типичная форма листа. В специализированных магазинах консультанты могут предоставить сведения о дате изготовления чая, что позволит выбрать самую свежую продукцию.
Как выбрать чай в пакетиках
При выборе чай в пакетиках обратите внимание на целостность и герметичность упаковки. В составе не должно быть ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса. Обязательно наличие маркировок, подтверждающих органическое происхождение продукта, натуральность, премиальное качество и ручной сбор.
По данным Роспотребнадзора, содержимое стандартных пакетиков, наполненных мелкими чаинками, часто представляет собой лишь отходы чайного производства, включая некачественный или уже использованный материал.
Однако премиальные сорта упаковываются в специально разработанные пакетики из шелка, хлопка или тонкого нейлона, которые бывают различных форм. Такая форма упаковки позволяет чайным листьям свободно «дышать», благодаря чему они полностью раскрывают свой аромат и вкус.
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