В Кургане бизнесмен из Тюмени построит крематорий, для которого разрабатывается проект и идут изыскательные работы. Подробности этой и других новостей региона за 11 марта в материале URA.RU.
Швейный цех для СВО
В Шадринске планируется открытие швейного цеха для производства изделий, необходимых участникам специальной военной операции. Инициатива принадлежит волонтерам группы «ШАДР», которые уже не первый год занимаются созданием маскировочных сетей. Однако потребности военнослужащих превышают текущие возможности, поэтому поддержку инициативе оказал депутат Валерий Порубов. В настоящее время обсуждаются вопросы выбора помещения и оборудования для нового цеха.
Полиция изъяла незаконное оружие
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области обнаружили и изъяли незаконное оружие и боеприпасы в Мокроусовском муниципальном округе. В доме 57-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимостей, были найдены кустарные патроны 16 калибра, промышленные патроны 12 калибра и незарегистрированное охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия. Подозреваемому определена подписка о невыезде.
Курганский застройщик отремонтирует тюменскую школу
Компания «Арагацстрой» из Кургана выиграла аукцион на капитальный ремонт школы в селе Бухтал Тюменской области. Стоимость проекта составит 193 миллиона рублей, что на 8,3 миллиона меньше первоначальной цены. Работы должны быть завершены до 15 июля 2026 года. В аукционе участвовали семь подрядчиков, и «Арагацстрой» смогла предложить наиболее выгодные условия.
Тюменский бизнесмен построит крематорий в Кургане
Строительством крематория в Кургане займется компания, принадлежащая тюменскому бизнесмену Ивану Костенко. Проект планируется реализовать на территории кладбища в микрорайоне Зайково, а инвестиции составят не менее 100 миллионов рублей. Ранее власти неоднократно пытались продать землю под крематорий, но иногородние инвесторы столкнулись с проблемами из-за недостатка земли. Крематорий должен быть построен до 2028 года.
Потепление и дождь
В Кургане и области ожидается потепление и первый мартовский дождь. 12 марта дневная температура составит от -2 до 3 градусов, ночью может опуститься до -10 или даже -20 градусов при прояснении. На 13 марта прогнозируется дневная температура до шести градусов, ночью от нуля до -5 градусов, с ветром и осадками в виде дождя.
Губернатор Шумков анонсировал проект по добыче полезных ископаемых
Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о готовящемся крупном проекте по освоению полезных ископаемых в регионе. Интерес к реализации проекта проявила московская компания, намерения которой, по словам губернатора, очень серьезны.
Илья Шалита призвал участников СВО к участию в программе «Сила V Героях»
Илья Шалита, директор департамента общественной безопасности и участник программы «Время героев», призвал курганских военнослужащих СВО пройти обучение в региональной программе «Сила V Героях». Это позволит им в будущем занять управленческие должности. Заявки на участие принимаются до 24 марта.
Госпиталь для ветеранов получил офтальмологическое оборудование
В Курганском областном госпитале для ветеранов войн начал работу современный офтальмологический аппарат EVA, предназначенный для проведения сложных глазных операций, включая лечение катаракты, отслойки сетчатки и других заболеваний. Оборудование стоимостью около 15 миллионов рублей было приобретено благодаря поддержке благотворительного фонда «Память поколений». Новый аппарат значительно расширит возможности лечения пациентов и будет использоваться почти во всех хирургических вмешательствах
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