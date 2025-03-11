Застройщик из Кургана взялся за многомиллионный проект в Тюменской области

Строительная компания «Арагацстрой» из Кургана займется капитальным ремонтом школы в селе Бухтал Тюменской области. На модернизацию здания власти Нижнетавдинского района потратят 193 миллиона рублей. Об этом сообщается в сведениях о контракте.
«Выполнение капитального ремонта здания средней образовательной школы в селе Бухтал Тюменской области. Победитель аукциона: ООО „Арагацстрой“ из Кургана», — сообщается в аукционной информации.
Компания «Арагацстрой смогла выиграть аукцион, снизив цену с 201,3 до 193 миллионов рублей. Всего в конкурсе участвовали семь подрядчиков. Закончить работы по капитальному ремонту здания школы подрядчик должен до 15 июля 2026 года.
Ранее URA.RU писало, что подрядчик взялся за строительство школы в тюменском селе Мальково. На эти цели застройщику выделяли почти два миллиарда рублей.
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