Застройщик из Кургана взялся за многомиллионный проект в Тюменской области

Курганская компания «Арагацстрой» отремонтирует тюменскую школу за 193 миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Арагацстрой» отремонтирует школу в тюменском селе за 193 млн рублей
Компания «Арагацстрой» отремонтирует школу в тюменском селе за 193 млн рублей Фото:

Строительная компания «Арагацстрой» из Кургана займется капитальным ремонтом школы в селе Бухтал Тюменской области. На модернизацию здания власти Нижнетавдинского района потратят 193 миллиона рублей. Об этом сообщается в сведениях о контракте. 

«Выполнение капитального ремонта здания средней образовательной школы в селе Бухтал Тюменской области. Победитель аукциона: ООО „Арагацстрой“ из Кургана», — сообщается в аукционной информации.

Компания «Арагацстрой смогла выиграть аукцион, снизив цену с 201,3 до 193 миллионов рублей. Всего в конкурсе участвовали семь подрядчиков. Закончить работы по капитальному ремонту здания школы подрядчик должен до 15 июля 2026 года. 

Ранее URA.RU писало, что подрядчик взялся за строительство школы в тюменском селе Мальково. На эти цели застройщику выделяли почти два миллиарда рублей.

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Строительная компания «Арагацстрой» из Кургана займется капитальным ремонтом школы в селе Бухтал Тюменской области. На модернизацию здания власти Нижнетавдинского района потратят 193 миллиона рублей. Об этом сообщается в сведениях о контракте.  «Выполнение капитального ремонта здания средней образовательной школы в селе Бухтал Тюменской области. Победитель аукциона: ООО „Арагацстрой“ из Кургана», — сообщается в аукционной информации. Компания «Арагацстрой смогла выиграть аукцион, снизив цену с 201,3 до 193 миллионов рублей. Всего в конкурсе участвовали семь подрядчиков. Закончить работы по капитальному ремонту здания школы подрядчик должен до 15 июля 2026 года.  Ранее URA.RU писало, что подрядчик взялся за строительство школы в тюменском селе Мальково. На эти цели застройщику выделяли почти два миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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