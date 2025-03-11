Военный эксперт рассказал, как защищена Москва от атак БПЛА

При атаках украинских дронов на Москву большую их часть сбивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Московский регион обладает глубоко эшелонированной противовоздушной обороной, это один из самых защищенных мегаполисов в мире. Мы производим различные системы малой дальности, такие как ЗРК „Панцирь“, „Тор-М2“, которые как раз перехватывают украинские беспилотники самолетного типа», — заявил военный эксперт.
К этой работе также подключаются комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавляющие сигналы управления дронов, добавил Михайлов. Есть системы большой дальности (ЗРК С-400, С-500), средней (ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3»). Используются переносные зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие, под которые созданы специальные снаряды и патроны, сообщил собеседник URA.RU.
В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.
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