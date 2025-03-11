Военный эксперт рассказал, как защищена Москва от атак БПЛА

Политолог Михайлов: Москва — один из самых защищенных городов в мире
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Большую часть дронов сбивают ЗРК малой дальности, сообщил Александр Михайлов
Большую часть дронов сбивают ЗРК малой дальности, сообщил Александр Михайлов Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

При атаках украинских дронов на Москву большую их часть сбивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Московский регион обладает глубоко эшелонированной противовоздушной обороной, это один из самых защищенных мегаполисов в мире. Мы производим различные системы малой дальности, такие как ЗРК „Панцирь“, „Тор-М2“, которые как раз перехватывают украинские беспилотники самолетного типа», — заявил военный эксперт.

К этой работе также подключаются комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавляющие сигналы управления дронов, добавил Михайлов. Есть системы большой дальности (ЗРК С-400, С-500), средней (ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3»). Используются переносные зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие, под которые созданы специальные снаряды и патроны, сообщил собеседник URA.RU.

В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.

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При атаках украинских дронов на Москву большую их часть сбивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Московский регион обладает глубоко эшелонированной противовоздушной обороной, это один из самых защищенных мегаполисов в мире. Мы производим различные системы малой дальности, такие как ЗРК „Панцирь“, „Тор-М2“, которые как раз перехватывают украинские беспилотники самолетного типа», — заявил военный эксперт. К этой работе также подключаются комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавляющие сигналы управления дронов, добавил Михайлов. Есть системы большой дальности (ЗРК С-400, С-500), средней (ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3»). Используются переносные зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие, под которые созданы специальные снаряды и патроны, сообщил собеседник URA.RU. В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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