Политолог Михайлов: беспилотники способны нести ядерный боеприпас

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Беспилотники способны нести ядерный боеприпас, сообщил Александр Михайлов
Беспилотники способны нести ядерный боеприпас, сообщил Александр Михайлов Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Дроны вполне способны нести ядерный заряд, поэтому атаки ВСУ несут серьезную угрозу для России. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Не зря обновленная ядерная доктрина России предполагает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку БПЛА. Беспилотный аппарат, при нужной консультации с ядерными державами, может нести ядерный боеприпас, поэтому любой из таких дронов может нести очень серьезный и опасный вызов», — заявил военный эксперт.

По его мнению, российские военные поразят объекты производства и сборки БПЛА на Украине после массированной атаки дронов ВСУ 11 марта. Для решения этой военной задачи вряд ли понадобится «Орешник», добавил Михайлов.

В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.

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Дроны вполне способны нести ядерный заряд, поэтому атаки ВСУ несут серьезную угрозу для России. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Не зря обновленная ядерная доктрина России предполагает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку БПЛА. Беспилотный аппарат, при нужной консультации с ядерными державами, может нести ядерный боеприпас, поэтому любой из таких дронов может нести очень серьезный и опасный вызов», — заявил военный эксперт. По его мнению, российские военные поразят объекты производства и сборки БПЛА на Украине после массированной атаки дронов ВСУ 11 марта. Для решения этой военной задачи вряд ли понадобится «Орешник», добавил Михайлов. В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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