Политолог Михайлов: беспилотники способны нести ядерный боеприпас

Дроны вполне способны нести ядерный заряд, поэтому атаки ВСУ несут серьезную угрозу для России. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Не зря обновленная ядерная доктрина России предполагает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку БПЛА. Беспилотный аппарат, при нужной консультации с ядерными державами, может нести ядерный боеприпас, поэтому любой из таких дронов может нести очень серьезный и опасный вызов», — заявил военный эксперт.
По его мнению, российские военные поразят объекты производства и сборки БПЛА на Украине после массированной атаки дронов ВСУ 11 марта. Для решения этой военной задачи вряд ли понадобится «Орешник», добавил Михайлов.
В ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.
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