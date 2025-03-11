В МИД пообещали наказать виновных к массированной атаке дронов на Московский регион

Все причастные и ответственные за атаку БПЛА на Московскую область понесут наказание. При этом вина за произошедший теракт лежит на странах, которые продолжают снабжать Украину вооружением, способствуя ей в дальнейших преступлениях. Об этом заявили в МИД РФ.
«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание. Обстрелы населенных пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Также в тексте ведомстве отмечается, что атака БПЛА была спланирована заранее и приурочена к намеченным в Саудовской Аравии американо-украинским переговорам. Ответственность за теракт лежит на странах, которые продолжают способствовать «кровавым деяниям» Киева, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.
Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 11 марта ВСУ нанесли одну из самых массовых атак на Москву и Московскую область с использованием беспилотников за последний год. Средства ПВО ликвидировали почти сотню украинских дронов в регионе. Обломки повредили несколько жилых зданий в Подмосковье и одно — в самой Москве. Двое человек погибли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Все причастные и ответственные за атаку БПЛА на Московскую область понесут наказание. При этом вина за произошедший теракт лежит на странах, которые продолжают снабжать Украину вооружением, способствуя ей в дальнейших преступлениях. Об этом заявили в МИД РФ. «Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание. Обстрелы населенных пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Также в тексте ведомстве отмечается, что атака БПЛА была спланирована заранее и приурочена к намеченным в Саудовской Аравии американо-украинским переговорам. Ответственность за теракт лежит на странах, которые продолжают способствовать «кровавым деяниям» Киева, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве. Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 11 марта ВСУ нанесли одну из самых массовых атак на Москву и Московскую область с использованием беспилотников за последний год. Средства ПВО ликвидировали почти сотню украинских дронов в регионе. Обломки повредили несколько жилых зданий в Подмосковье и одно — в самой Москве. Двое человек погибли.