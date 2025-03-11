11 марта 2025

В МИД пообещали наказать виновных к массированной атаке дронов на Московский регион

МИД РФ: ответственные за атаку БПЛА на Московскую область понесут наказание
© Служба новостей «URA.RU»
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
В МИД РФ подчеркнули, что виновные будут наказаны Фото:
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Все причастные и ответственные за атаку БПЛА на Московскую область понесут наказание. При этом вина за произошедший теракт лежит на странах, которые продолжают снабжать Украину вооружением, способствуя ей в дальнейших преступлениях. Об этом заявили в МИД РФ.

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«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание. Обстрелы населенных пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Также в тексте ведомстве отмечается, что атака БПЛА была спланирована заранее и приурочена к намеченным в Саудовской Аравии американо-украинским переговорам. Ответственность за теракт лежит на странах, которые продолжают способствовать «кровавым деяниям» Киева, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 11 марта ВСУ нанесли одну из самых массовых атак на Москву и Московскую область с использованием беспилотников за последний год. Средства ПВО ликвидировали почти сотню украинских дронов в регионе. Обломки повредили несколько жилых зданий в Подмосковье и одно — в самой Москве. Двое человек погибли.

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Все причастные и ответственные за атаку БПЛА на Московскую область понесут наказание. При этом вина за произошедший теракт лежит на странах, которые продолжают снабжать Украину вооружением, способствуя ей в дальнейших преступлениях. Об этом заявили в МИД РФ. «Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание. Обстрелы населенных пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Также в тексте ведомстве отмечается, что атака БПЛА была спланирована заранее и приурочена к намеченным в Саудовской Аравии американо-украинским переговорам. Ответственность за теракт лежит на странах, которые продолжают способствовать «кровавым деяниям» Киева, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве. Как сообщало URA.RU ранее, в ночь на 11 марта ВСУ нанесли одну из самых массовых атак на Москву и Московскую область с использованием беспилотников за последний год. Средства ПВО ликвидировали почти сотню украинских дронов в регионе. Обломки повредили несколько жилых зданий в Подмосковье и одно — в самой Москве. Двое человек погибли.
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