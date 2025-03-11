Названа новая награда Адама Кадырова

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адам накануне был награжден нагрудным знаком ОМОН «Ахмат Грозный». Об этом стало известно после публикации управления Росгвардии по региону. Отмечается, что награды Адам Кадыров был удостоен «за помощь и всестороннюю поддержку».
«Командир отряда полковник полиции Анзор Бисаев наградил Адама Кадырова нагрудным знаком ОМОН „АХМАТ-Грозный“ за регулярную помощь, а также всестороннюю поддержку», — говорится в заявлении Росгвардии. Его опубликовала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России за защиту своего отца, так как является самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта РФ. Заслуги рекордсмена были озвучены во время трансляции турнира по боям ММА в Грозном.
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