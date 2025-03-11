11 марта 2025

Операция «Труба» под Суджей получила историческое звание от Алаудинова

Алаудинов: операция «Труба» под Суджей стала одной из самых успешных в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов рассказал об успехе под Суджей
Алаудинов рассказал об успехе под Суджей Фото:
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Армия России провела одну из самых успешных операций за все время СВО. Бойцы проникли по трубе в тыл украинских войск и добились разгрома противника. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Сама операция, я считаю, одна из самых результативных, наверное, за все время СВО. Результат операции уже превзошел сам себя», — передает ТАСС слова Алаудинова.

Резко изменить расстановку сил под Суджей смог отряд бойцов РФ из 800 человек, который решился преодолеть около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно для ВСУ проникнуть в украинский тыл. Операция «Труба» заняла около недели. Бойцы РФ рисковали жизнью, находясь внутри трубы и дыша опасными испарениями.

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Армия России провела одну из самых успешных операций за все время СВО. Бойцы проникли по трубе в тыл украинских войск и добились разгрома противника. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Сама операция, я считаю, одна из самых результативных, наверное, за все время СВО. Результат операции уже превзошел сам себя», — передает ТАСС слова Алаудинова. Резко изменить расстановку сил под Суджей смог отряд бойцов РФ из 800 человек, который решился преодолеть около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно для ВСУ проникнуть в украинский тыл. Операция «Труба» заняла около недели. Бойцы РФ рисковали жизнью, находясь внутри трубы и дыша опасными испарениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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