Силовики съехались к СУНЦ УрФУ после вспышки опасной инфекции

Сотрудники прокуратуры работают в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) после вспышки опасной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в прокуратуре.
Кроме того, в СУНЦе работают следователи СК и санврачи, передает корреспондент URA.RU. Последние проверяют столовую.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразились 31 человек. Учеников учреждения срочно перевели на дистант.
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