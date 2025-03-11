11 марта 2025

Силовики съехались к СУНЦ УрФУ после вспышки опасной инфекции

После вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ работают сотрудники прокуратуры и СК
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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СУНЦ перевели на дистант
СУНЦ перевели на дистант Фото:
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В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

Сотрудники прокуратуры работают в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) после вспышки опасной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в прокуратуре.

Кроме того, в СУНЦе работают следователи СК и санврачи, передает корреспондент URA.RU. Последние проверяют столовую.

О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразились 31 человек. Учеников учреждения срочно перевели на дистант.

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Сотрудники прокуратуры работают в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) после вспышки опасной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в прокуратуре. Кроме того, в СУНЦе работают следователи СК и санврачи, передает корреспондент URA.RU. Последние проверяют столовую. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразились 31 человек. Учеников учреждения срочно перевели на дистант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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