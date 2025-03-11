Общество Силовики съехались к СУНЦ УрФУ после вспышки опасной инфекции После вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ работают сотрудники прокуратуры и СК 12 марта 2025 в 10:51 Размер текста - 17 + СУНЦ перевели на дистант Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции Сотрудники прокуратуры работают в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) после вспышки опасной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в прокуратуре. Кроме того, в СУНЦе работают следователи СК и санврачи, передает корреспондент URA.RU. Последние проверяют столовую. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразились 31 человек. Учеников учреждения срочно перевели на дистант. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники прокуратуры работают в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) после вспышки опасной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в прокуратуре. Кроме того, в СУНЦе работают следователи СК и санврачи, передает корреспондент URA.RU. Последние проверяют столовую. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразились 31 человек. Учеников учреждения срочно перевели на дистант. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям