Боец СВО из Челябинской области стал участником легендарной операции «Труба». Фото

12 марта 2025 в 11:01 Размер текста - 17 +

В родной деревне Новобурино о земляке говорят с гордостью и трепетом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Денис Хусаинов, уроженец деревни Новобурино Кунашакского района Челябинской области, боец спецназа «Ахмат», стал участником легендарной операции «Труба» в Курской области, которая войдет в учебники истории. Хусаинов просит не называть его героем, ведь он сделал лишь то, что должен был сделать, рассказал боец. «Все смотрят, как будто герой, а я обычное дело делаю, которое мы должны делать. Я сделал то, что должен был сделать», — говорит Хусаинов, пишет «Знамя труда Кунашак». Он был в первой группе, вышедшей из трубы под Суджей. В числе тех ребят, которые взяли на себя самый большой риск. «Мы понимали, что возьмем врасплох противника. И я с азартом туда пошел», — отмечает боец. Пробираясь по трубе магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород диаметром 1,4 метра, Хусаинов и около тысячи других штурмовиков преодолели 15 километров в тыл врага и появились внезапно как тени. Даже для подготовленных бойцов это было непросто, ведь воздуха в трубе было мало и дышать приходилось опасными испарениями. «Я был весь черный», — говорит боец. После операции «Труба» ему потребовалась госпитализация. Но сейчас Хусаинов уже в строю. В родной деревне Новобурино о земляке говорят с гордостью и трепетом. «Он всегда был смелым …», — делятся односельчане. Армия России смогла провести одну из самых успешных операций за все время СВО, которая получила название «Труба». Бойцы по трубе проникли в тыл ВСУ и разгромили противника, рассказал ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Анти Алаудинов. Изменить расстановку сил под Суджей смог отряд российских бойцов из 800 человек. Они преодолели около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно проникнуть в украинский тыл. Операция «Труба» заняла около недели. Все это время бойцы находились внутри трубы. Хусаинов был в первой группе, вышедшей из трубы под Суджей Группа ВК «Знамя труда Кунашак» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Денис Хусаинов, уроженец деревни Новобурино Кунашакского района Челябинской области, боец спецназа «Ахмат», стал участником легендарной операции «Труба» в Курской области, которая войдет в учебники истории. Хусаинов просит не называть его героем, ведь он сделал лишь то, что должен был сделать, рассказал боец. «Все смотрят, как будто герой, а я обычное дело делаю, которое мы должны делать. Я сделал то, что должен был сделать», — говорит Хусаинов, пишет «Знамя труда Кунашак». Он был в первой группе, вышедшей из трубы под Суджей. В числе тех ребят, которые взяли на себя самый большой риск. «Мы понимали, что возьмем врасплох противника. И я с азартом туда пошел», — отмечает боец. Пробираясь по трубе магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород диаметром 1,4 метра, Хусаинов и около тысячи других штурмовиков преодолели 15 километров в тыл врага и появились внезапно как тени. Даже для подготовленных бойцов это было непросто, ведь воздуха в трубе было мало и дышать приходилось опасными испарениями. «Я был весь черный», — говорит боец. После операции «Труба» ему потребовалась госпитализация. Но сейчас Хусаинов уже в строю. В родной деревне Новобурино о земляке говорят с гордостью и трепетом. «Он всегда был смелым …», — делятся односельчане. Армия России смогла провести одну из самых успешных операций за все время СВО, которая получила название «Труба». Бойцы по трубе проникли в тыл ВСУ и разгромили противника, рассказал ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Анти Алаудинов. Изменить расстановку сил под Суджей смог отряд российских бойцов из 800 человек. Они преодолели около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно проникнуть в украинский тыл. Операция «Труба» заняла около недели. Все это время бойцы находились внутри трубы.