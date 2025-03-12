Ветеран Донбасса возглавил центр адаптации мигрантов в Челябинской области. Фото

12 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

До назначения Михаил Подобед два года отработал в ДНР Фото: пресс-служба РАНХиГС при президенте РФ, Челябинский филиал новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Директором Центра адаптации мигрантов в Челябинской области назначен Михаил Подобед, два года отработавший в Донбассе в качестве представителя правительства региона. Информация об этом появилась на сайте СБИС. До 2022 года Подобед на протяжении семи лет руководил школой в поселке Мирном Сосновского района, одновременно активно занимаясь патриотическим воспитанием. После начала СВО отправился в командировку в ДНР, где представлял Челябинскую область в Волновахском районе. В его обязанности входила помощь местным власятм в адаптации к российскому законодательству, обеспечение и распределение гуманитарной помощи, координация работы по восстановлению инфраструктуры и социальных объектов. В 2024 году Челябинская область попала в число регионов, где, согласно постановлению правительства РФ, будет проведен эксперимент по культурной адаптации мигрантов. Пилотный проект стартует в январе 2025 года и завершится в декабре 2027 года. В регионах-участниках предполагается создание центров социальной и культурной адаптации. В них мигранты смогут получать информацию о административном и уголовном законодательстве РФ, о нормах поведения, совершении религиозных обрядов. Бюджету области новое учреждение обошлось почти в 55 млн рублей. На сегодня все командированные в Донбасс в начале СВО челябинцы получили должности в родном регионе. Так, Дмитрий Гатов возглавил администрацию Троицка, недавно вернувшийся из двухлетней командировки в ДНР Михаил Панарин успел стать мэром Чебаркуля, а экс-глава Краснопольского поселения Сергей Зырянов занял пост замминистра ЖКХ Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директором Центра адаптации мигрантов в Челябинской области назначен Михаил Подобед, два года отработавший в Донбассе в качестве представителя правительства региона. Информация об этом появилась на сайте СБИС. До 2022 года Подобед на протяжении семи лет руководил школой в поселке Мирном Сосновского района, одновременно активно занимаясь патриотическим воспитанием. После начала СВО отправился в командировку в ДНР, где представлял Челябинскую область в Волновахском районе. В его обязанности входила помощь местным власятм в адаптации к российскому законодательству, обеспечение и распределение гуманитарной помощи, координация работы по восстановлению инфраструктуры и социальных объектов. В 2024 году Челябинская область попала в число регионов, где, согласно постановлению правительства РФ, будет проведен эксперимент по культурной адаптации мигрантов. Пилотный проект стартует в январе 2025 года и завершится в декабре 2027 года. В регионах-участниках предполагается создание центров социальной и культурной адаптации. В них мигранты смогут получать информацию о административном и уголовном законодательстве РФ, о нормах поведения, совершении религиозных обрядов. Бюджету области новое учреждение обошлось почти в 55 млн рублей. На сегодня все командированные в Донбасс в начале СВО челябинцы получили должности в родном регионе. Так, Дмитрий Гатов возглавил администрацию Троицка, недавно вернувшийся из двухлетней командировки в ДНР Михаил Панарин успел стать мэром Чебаркуля, а экс-глава Краснопольского поселения Сергей Зырянов занял пост замминистра ЖКХ Челябинской области.