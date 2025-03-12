Борется с бактериями и замедляет старение: все, что нужно знать о красном чае

Сегодня большинство людей по всему миру выбирают для себя черный или зеленый чай. При этом китайский красный чай остается не таким популярным, но при этом он не менее ароматный и вкусный. А большое количество полезных компонентов помогает держать организм в тонусе и поддерживать здоровье. URA.RU рассказывает о главных преимуществах красного чая.
Что такое китайский красный чай
Впервые красный чай начали заваривать в Китае в XIV веке. Все началось с того, что император Чжу Юань Чжанг запретил производство прессованного чая. Тогда монахи из уишаньских монастырей начали пытаться готовить листовой чай по тому же методу, что и зеленый. Но из-за нехватки опыта листья, после долгой ферментации и обжарки, получали характерный красный цвет. Яркий и насыщенный вкус так понравился первым дегустаторам, что технологическую ошибку превратили в новый сорт чая.
Благодаря тому, что листья такого чая не портятся при перевозке, его начали продавать по всему миру. Со временем красный чай полюбился людям во многих странах, а яркий цвет, медовый аромат и терпкое послевкусие стали отличительными чертами напитка.
В XVII веке Англия пыталась купить у китайцев чайные кусты, но так и не смогла договориться с императором. Тогда англичане выкрали несколько кустов и начали выращивать их в своих колониях. Однако из-за неправильного производства у европейцев получился черный чай. Из-за этого до сих пор многие путают эти два вида напитка.
Сорта китайского красного чая
Существует несколько сортов китайского красного чая, каждый из которых обладает своими особенностями и вкусовыми качествами:
- сорт Дянь Хун состоит из листьев первоклассного сорта. Благодаря золотистым почкам и добавлению розы, лонгана и личи напиток получил насыщенный хлебный вкус с ягодной терпкостью;
- сорт Гуй Хуа Хун Ча также относят к престижной категории китайского красного чая. Его отличительная особенность – цветы дерева османтус, которые придают напитку персиковый привкус и яркий аромат;
- сорт Кимун полюбился многим из-за сосновых и винных ноток во вкусе;
- сорт Хун Му Дань содержит бутоны розы, которые при заваривании раскрываются и отдают свой аромат и вкус;
- сорт Лапсанг Сушонг – один из самых распространенных в мире сортов китайского красного чая. Его вкус многие сравнивают с цветами корицы.
Состав и калорийность китайского красного чая
Китайский красный чай отличается не только характерным вкусом, но и обилием полезных компонентов. В этом напитке содержится большое количество фторидов, фолиевой кислоты и аминокислот. Богат чай и витамином С , а также такими микроэлементами, как кальций, медь, фосфор, натрий и цинк.
Кофеин в красном чае помогает стимулировать мозг и ускорять кровообращение. При этом в одной чашке напитка содержится около 43 миллиграммов кофеина, что примерно в четыре раза меньше, чем в кофе. Но кофеин в красном чае усваивается в организме постепенно, заряжая энергией надолго.
В то же время, красный чай почти не содержит калорий: примерно 3 килокалории на одну кружку. Это делает напиток идеальным выбором для тех, кто следит за своей фигурой.
Полезные свойства красного чая
Благодаря богатому составу, красный чай оказывает влияние на здоровье человека. В первую очередь, благодаря антиоксидантам в составе, напиток помогает бороться со свободными радикалами, снижая риск хронических заболеваний и замедляя процесс старения организма.
«Антиоксиданты в чае могут помочь снизить риск различных заболеваний. Есть исследования, которые говорят, что они уменьшают вероятность рака простаты, болезни сердца и сосудов, а также сахарного диабета второго типа», — рассказала URA.RU врач-диетолог Екатерина Шебедя.
Витамины и минералы, содержащиеся в красном чае, помогают укрепить иммунитет и поддерживать нервную систему. А кофеин не только бодрит, но и ускоряет обмен веществ, помогая быстрее сжигать калории.
Также, благодаря полифенольным соединениям, красный чай оказывает противовоспалительное действие и устраняет патогенные бактерии. Напиток благоприятно воздействует на кожу и костную ткань, благотворно влияет на сосуды и снижает уровень холестерина.
Как выбрать красный чай
Выбирая красный чай, первым делом нужно довериться своему носу. У настоящего красного чая довольно сдержанный аромат. Если листья сильно и ярко пахнут, то это может указывать на добавки и ароматизаторы в чае.
Сами листья должны быть чистыми, без пыли и обломков. При этом на дату сбора можно не обращать внимания — ведь благодаря окислению листья красного чая могут годами не терять своих полезных свойств.
Как правильно заваривать красный чай
Заваривая чай, нужно внимательно подойти не только к выбору листьев, но и воды. Чтобы кипяток не перебил и не исказил вкус и аромат чая, лучше всего взять чистую бутилированную или фильтрованную воду. Идеальная температура для заваривания красного чая — примерно 90 градусов. Поэтому после закипания лучше оставить чайник на пару минут, чтобы вода немного остыла.
Для заваривания идеально подойдет керамический чайник. Он дольше хранит тепло, что позволит раскрыть богатый вкус напитка. Для того, чтобы заварить красный чай в стеклянном или фарфоровом чайнике, можно обернуть его полотенцем — это поможет сохранить тепло.
Перед завариванием листья чая стоит обдать кипятком и тут же слить воду. Чайник перед завариванием можно также прогреть горячей водой — все это позволит сделать вкус более мягким и насыщенным.
Кому не стоит пить много красного чая
Китайский красный чай это не лекарство, так что противопоказаний у него нет. Тем не менее, обилие активных компонентов в красном чае может принести не только пользу, но и вред. Особенно, если пить слишком много чая в течение дня:
- у людей, страдающих от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, напиток может повысить давление. Поэтому в случае заболеваний стоит ограничится парой кружек чая в день;
- чувствительные к кофеину любители чая могут испытывать нервозность после нескольких кружек с напитком. “Переизбыток кофеина грозит раздражительностью, тревожностью, а также нарушениям сна”, — предупредила врач-диетолог.
- дубильные вещества в напитке могут блокировать всасывание лекарств. Поэтому красным чаем не стоит запивать лекарства, чтобы не “отменить” их действие.
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