Спасет от боли, обострит ум и улучшит пищеварение: зачем употреблять корицу

Корица — одна из самых древних специй, широко используемая в кулинарии и медицине. Ее аромат и вкус знакомы каждому, однако далеко не все знают о многочисленных полезных свойствах этой пряности для организма человека. URA.RU рассказывает, в чем заключаются главные преимущества корицы для здоровья и как правильно употреблять эту специю.
История использования корицы
История корицы начинается более 4000 лет назад, когда она впервые стала популярной в древних цивилизациях. Древние египтяне использовали корицу не только в кулинарии, но также в процессе мумификации, а также как ароматное средство в своих храмах. Корица упоминается и в библии: о специи говорят как о ценном подарке, наряду с золотом и ладаном.
Финикийцы покупали корицу у арабских торговцев, которым удалось создать тайну вокруг источника этой специи. В Средние века корица достигла Европы, где ее стоимость превышала золото, из-за чего она стала символом статуса среди знати.
Только в XVI веке португальцы открыли источник корицы на Цейлоне, ныне известном как Шри-Ланка, после чего поставки увеличились, и цена начала снижаться. Позднее голландцы и англичане стали крупнейшими торговцами корицей в Европе.
Состав и калорийность корицы
Корица богата витаминами, минералами и антиоксидантами. В ней содержатся витамины группы В, витамин С , витамин К, кальций, железо, магний, калий и марганец. Особенно ценен коричный альдегид — вещество, придающее специи ее характерный аромат и отвечающее за большинство полезных свойств.
Антиоксиданты, содержащиеся в корице, помогают организму бороться с окислительным стрессом и предотвращают повреждение клеток свободными радикалами. По уровню антиоксидантной активности корица превосходит даже чеснок и орегано.
Калорийность корицы низка — в одной чайной ложке содержится около 6 калорий, что делает ее отличным выбором для добавления вкуса худеющим людям. Однако из-за потенциально активных биохимических веществ, следует правильно дозировать ее потребление.
Польза корицы для здоровья
Корица не случайно веками используется не только в кулинарии, но и в народной медицине. Нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина рассказала, что благодаря уникальным свойствам эта специя оказывает сильное влияние на здоровье человека.
Регуляция уровня сахара в крови
Одним из наиболее известных лечебных свойств корицы является ее способность снижать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что регулярное употребление специи улучшает чувствительность клеток организма к инсулину, что особенно важно для людей с диабетом второго типа.
Добавление корицы в пищу способствует замедлению расщепления углеводов в желудочно-кишечном тракте, что предотвращает резкие скачки уровня глюкозы после еды. Регулярное употребление специи помогает стабилизировать сахар и снизить риск развития диабета у здоровых людей.
Снижение уровня холестерина и улучшение работы сердца
Корица способна положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы. «Благодаря фитостеролам в составе корица регулирует обмен холестерина в организме, снижает уровень „плохого“ холестерина, защищает от развития сердечно-сосудистых катастроф», — подчеркнула Ника Сергунина.
Таким образом, регулярное употребление этой специи помогает защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, благодаря содержанию калия и магния корица способствует нормализации кровяного давления и улучшению кровообращения. Эти минералы укрепляют сердечную мышцу и снижают риск развития гипертонии.
Противовоспалительные свойства корицы
Корица имеет выраженные противовоспалительные свойства. Активные компоненты специи уменьшают воспаления в организме и способствуют укреплению иммунитета. Регулярное добавление корицы в рацион помогает снизить риск хронических воспалительных заболеваний, таких как артриты и болезни кишечника.
Также доказано, что употребление корицы помогает уменьшить боль и отечность при воспалительных процессах. Это делает специю полезной при различных травмах и заболеваниях суставов.
Улучшение работы мозга и памяти
Корица положительно влияет на когнитивные функции человека. Регулярное употребление специи улучшает память, внимание и концентрацию за счет улучшения кровообращения мозга и защиты нервных клеток от повреждений.
Некоторые исследования показывают, что аромат корицы способен стимулировать работу мозга и повышать продуктивность. Также есть данные о том, что регулярное употребление специи может снизить риск развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.
Антимикробные свойства
Корица обладает выраженным антибактериальным и противогрибковым действием, отметила нутрициолог. Специя эффективно борется с различными патогенными микроорганизмами, предотвращая их размножение в организме.
Это свойство позволяет использовать корицу для профилактики инфекционных заболеваний. Например, чай с корицей полезен при простуде и гриппе, так как укрепляет иммунитет и помогает быстрее справиться с болезнью.
Польза корицы для пищеварения
Корица снижает рост условно-патогенной и патогенной биоты в кишечнике, улучшает пищеварение в кишечнике, детоксикацию и способствует росту полезной микробиоты, — отметила Ника Сергунина. «Благодаря дубильным веществам в составе корица обладает противодиарейным действием».
Кроме того, специя обладает мягким желчегонным действием, улучшая работу печени и способствуя выведению токсинов из организма. Регулярное употребление корицы помогает нормализовать обмен веществ и предотвратить набор лишнего веса.
Польза корицы для кожи
Благодаря антимикробным и антиоксидантным свойствам корица полезна не только при внутреннем употреблении, но и в косметологии. Маски и скрабы с добавлением этой специи улучшают кровообращение кожи лица, способствуют регенерации клеток и замедляют процессы старения.
Корица также эффективна в борьбе с акне благодаря антибактериальному действию. Однако при наружном применении следует соблюдать осторожность — специя может вызвать раздражение чувствительной кожи.
Кому не стоит употреблять корицу
Несмотря на обилие полезных свойств, из-за некоторых активных веществ в корице специя может навредить здоровью. Например, в некоторых видах корицы, особенно в кассии, содержится большое количество кумарина, который при употреблении в больших количествах негативно сказывается на печени и почках.
Также корица — это сильный аллерген, и у некоторых людей употребление специи может привести к кожным высыпаниям и даже затруднению дыхания. Принимающим лекарства для разжижения крови также стоит быть осторожными, ведь употребление корицы может усилить эффект препаратов.
«Корицу также не стоит употреблять в больших количествах во время беременности — так как она может снижать тонус гладкой мускулатуры», — предупредила Ника Сергунина. — «Однако при повышенном тонусе матки в первом триместре корица может оказать благотворный терапевтический эффект».
Нутрициолог также посоветовала отказаться от специи людям с сахарным диабетом первого типа и страдающим от свертываемости крови. Детям до четырех лет корицу тоже лучше не давать.
Как правильно употреблять корицу
Чтобы получить максимальную пользу от корицы, достаточно добавлять ее в пищу регулярно небольшими порциями — не более половины чайной ложки в день. Специю можно добавлять в каши, йогурты, выпечку, напитки или использовать для приготовления ароматного чая.
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