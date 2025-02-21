Чем опасен имбирь: кому стоит держаться подальше от продукта

Вот уже тысячи лет имбирь добавляют в пищу по всему миру. О его полезных свойствах писал еще Конфуций, утверждая, что благодаря корню имбиря можно прожить дольше, сохранив молодость. Сегодня польза имбиря доказана исследованиями ученых. Однако некоторым людям не стоит добавлять этот продукт в рацион. Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала URA.RU, кому лучше отказаться от имбиря.
Когда начали употреблять имбирь
Впервые имбирь распробовали жители Южной Азии в III тысячелетии до нашей эры. Одно из первых упоминаний этого растения можно найти в индийском эпосе «Рамаяна», где его называют «рогатым корнем».
Со временем имбирь оказался в Китае, где пряность высоко оценили за вкус и полезные свойства. Напитки с имбирем регулярно пил Конфуций, рассказывая о пользе растения в своих работах. Толченый имбирь также использовался при захоронениях людей: китайцы верили, что приправа защитит усопших от нечисти.
Затем имбирь попал в арабские страны благодаря торговцам, которые закупались приправой — ведь она помогала им справиться с морской болезнью. И уже из арабских стран пряность распространилась по всему миру. Долгое время имбирь оставался очень дорогим, и его можно было встретить лишь в богатых домах. Но с началом Великих географических открытий в XV веке корень имбиря подешевел, и постепенно его стали добавлять во многие блюда и напитки.
Состав и калорийность имбиря
По словам диетолога, специя не случайно распространилась по всему миру. Ведь имбирь не только добавляет пикантности в блюдо, но и делает его намного полезнее за счет богатого состава. «В состав имбиря входят такие биологически активные вещества, как различные полисахариды, фенольные соединения, органические кислоты, пищевые волокна», — рассказала Наталья Круглова. «Такая комбинация обуславливает действие имбиря на поддержание здоровья».
Всего в имбире содержится около 400 соединений, влияющих на здоровье человека. В продукте содержатся витамины группы В, а также витамины С, Е и К. Имбирь богат магнием, кальцием, калием, марганцем и железом. А в 100 граммах свежего имбиря содержится всего 88 килокалорий.
Но при всей своей пользе, некоторые вещества, которые содержатся в имбире, могут нанести вред организму. Поэтому, добавляя пряность в блюда, стоит быть осторожнее.
Кому лучше отказаться от имбиря
«В первую очередь от имбиря стоит отказаться, если у человека возникает аллергическая реакция: некоторые люди при употреблении имбиря чувствуют боль и вздутие, а также дискомфорт в пищеварительной системе», — предупредила Наталья Круглова. «В этом случае нужно обратить внимание на то, в каком виде был использован имбирь».
По словам диетолога, в некоторых случаях у человека может оказаться непереносимость имбиря в свежем виде, но при этом после термической обработки никаких неприятных ощущений не будет. Но если организм не принимает имбирь в любом виде, то от продукта лучше отказаться.
«Также стоит быть особенно осторожным людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта», — добавила диетолог. «Особенно в период обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и гастродуодените. Тогда мы специю исключаем, но в период ремиссии она может быть вновь использована».
Полезные свойства имбиря
Если же никаких противопоказаний нет, то имбирь стоит добавлять в пищу, чтобы поддержать свое здоровье. «Исследования биологических свойств имбиря показали, что он обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами», — подчеркнула Наталья Круглова.
Польза имбиря для профилактики заболеваний
Диетолог отметила, что корень имбиря можно употреблять для укрепления иммунитета и поддержания здоровья. Благодаря противомикробным свойствам, растение помогает сдержать размножение вирусов и бактерий в организме. А в его составе есть вещества, которые позволяют легче перенести насморк и кашель, а также снизить жар.
Польза имбиря при тошноте
Также, по словам Натальи Кругловой, имбирь помогает справиться с тошнотой. Что особенно полезно для беременных женщин. «В первом триместре, когда беременные сталкиваются с токсикозом, имбирь может стать неплохим вариантом. Особенно, когда есть ограничения на использование лекарственных препаратов», — посоветовала диетолог.
Польза имбиря для сердечно-сосудистой системы
Диетолог отметила, что имбирь помогает и людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все благодаря способности разжижать кровь и снижать давление. В этом плане добавление имбиря станет полезно и для здоровых людей, потому что приправа окажется отличной профилактикой заболеваний сердца.
“Но, разумеется, имбирь не заменит полностью сбалансированное питание. Поэтому чтобы имбирь приносил пользу, его нужно добавить к полноценному рациону”, – добавила Наталья Круглова.
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