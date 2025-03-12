Путин поставил задачу в ближайшее время выбить ВСУ из-под Курска

Необходимо окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления курской группировки.
«Наша главная задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория области будет полностью освобождена от противника», — передает телеканал Россия 24 слова Путина.
В ходе совещания, проведенного в среду, 12 марта, на пункте управления курской группировкой, Путин подчеркнул стратегическую важность операции по освобождению Курской области. Он выразил уверенность в успешном выполнении поставленных задач.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о продолжении операции по освобождению Курской области с целью выхода на госграницу России в кратчайшие сроки. Во время доклада президенту России Владимиру Путину Герасимов также заявил о неожиданной для ВСУ операции российских военных по проходу через газотранспортную систему. Российские военные продолжают операцию с целью полного освобождения территории Курской области и достижения государственной границы.
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