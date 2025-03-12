12 марта 2025

Путин поставил задачу в ближайшее время выбить ВСУ из-под Курска

© Служба новостей «URA.RU»
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Главная задача ВС РФ — окончательно разгромить противника в Курской области
Главная задача ВС РФ — окончательно разгромить противника в Курской области Фото:

Необходимо окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления курской группировки.

«Наша главная задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория области будет полностью освобождена от противника», — передает телеканал Россия 24 слова Путина. 

В ходе совещания, проведенного в среду, 12 марта, на пункте управления курской группировкой, Путин подчеркнул стратегическую важность операции по освобождению Курской области. Он выразил уверенность в успешном выполнении поставленных задач.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о продолжении операции по освобождению Курской области с целью выхода на госграницу России в кратчайшие сроки. Во время доклада президенту России Владимиру Путину Герасимов также заявил о неожиданной для ВСУ операции российских военных по проходу через газотранспортную систему. Российские военные продолжают операцию с целью полного освобождения территории Курской области и достижения государственной границы.

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Необходимо окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления курской группировки. «Наша главная задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория области будет полностью освобождена от противника», — передает телеканал Россия 24 слова Путина.  В ходе совещания, проведенного в среду, 12 марта, на пункте управления курской группировкой, Путин подчеркнул стратегическую важность операции по освобождению Курской области. Он выразил уверенность в успешном выполнении поставленных задач. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о продолжении операции по освобождению Курской области с целью выхода на госграницу России в кратчайшие сроки. Во время доклада президенту России Владимиру Путину Герасимов также заявил о неожиданной для ВСУ операции российских военных по проходу через газотранспортную систему. Российские военные продолжают операцию с целью полного освобождения территории Курской области и достижения государственной границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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