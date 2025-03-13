На выборах в Гренландии победили выгодные Трампу люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вопрос отделения острова от Дании является острым
Вопрос отделения острова от Дании является острым Фото:

На парламентских выборах в Гренландии победу одержала либеральная оппозиционная партия Demokraatit, собравшая 29,9% голосов. Партия занимает осторожную позицию по вопросу независимости Гренландии, предупреждая о политических и экономических рисках быстрого отделения острова от Дании.

Основной конкурент Demokraatit, партия Naleraq, наоборот, выступает за скорейшее достижение независимости и заключение оборонного соглашения с США. «Она хочет быстрого перехода к независимости с перспективой заключения оборонного соглашения с США, которое по ее замыслу позволит Гренландии обеспечить свою защиту», — сообщает Sky News.

Теперь, когда ни одна из партий не смогла получить абсолютное большинство, в Гренландии будет формироваться коалиционное правительство. Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен уже выразил готовность к диалогу и сотрудничеству со всеми политическими силами для обеспечения стабильного управления регионом.

Ранее президент США Дональд Трамп решил заманить Гренландию в состав страны деньгами. Соответствующий пост глава Америки выпустил в своей социальной сети. Трамп уточнил, что США поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее, но намекнул, что возможен и силовой вариант решения вопроса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На парламентских выборах в Гренландии победу одержала либеральная оппозиционная партия Demokraatit, собравшая 29,9% голосов. Партия занимает осторожную позицию по вопросу независимости Гренландии, предупреждая о политических и экономических рисках быстрого отделения острова от Дании. Основной конкурент Demokraatit, партия Naleraq, наоборот, выступает за скорейшее достижение независимости и заключение оборонного соглашения с США. «Она хочет быстрого перехода к независимости с перспективой заключения оборонного соглашения с США, которое по ее замыслу позволит Гренландии обеспечить свою защиту», — сообщает Sky News. Теперь, когда ни одна из партий не смогла получить абсолютное большинство, в Гренландии будет формироваться коалиционное правительство. Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен уже выразил готовность к диалогу и сотрудничеству со всеми политическими силами для обеспечения стабильного управления регионом. Ранее президент США Дональд Трамп решил заманить Гренландию в состав страны деньгами. Соответствующий пост глава Америки выпустил в своей социальной сети. Трамп уточнил, что США поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее, но намекнул, что возможен и силовой вариант решения вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...