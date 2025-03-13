На выборах в Гренландии победили выгодные Трампу люди

На парламентских выборах в Гренландии победу одержала либеральная оппозиционная партия Demokraatit, собравшая 29,9% голосов. Партия занимает осторожную позицию по вопросу независимости Гренландии, предупреждая о политических и экономических рисках быстрого отделения острова от Дании.
Основной конкурент Demokraatit, партия Naleraq, наоборот, выступает за скорейшее достижение независимости и заключение оборонного соглашения с США. «Она хочет быстрого перехода к независимости с перспективой заключения оборонного соглашения с США, которое по ее замыслу позволит Гренландии обеспечить свою защиту», — сообщает Sky News.
Теперь, когда ни одна из партий не смогла получить абсолютное большинство, в Гренландии будет формироваться коалиционное правительство. Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен уже выразил готовность к диалогу и сотрудничеству со всеми политическими силами для обеспечения стабильного управления регионом.
Ранее президент США Дональд Трамп решил заманить Гренландию в состав страны деньгами. Соответствующий пост глава Америки выпустил в своей социальной сети. Трамп уточнил, что США поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее, но намекнул, что возможен и силовой вариант решения вопроса.
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