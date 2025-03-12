Семья челябинского олигарха Аристова не смогла остановить взыскание 46 миллиардов

Основатель национализированного холдинга «Ариант» Александр Аристов и его родственники проиграли очередной суд, в котором пытались остановить взыскание с них 46 миллиардов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию на решение нижестоящей инстанции.
«Определение Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2024 по делу № А40-241869/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО „Группа компаний Ариант“ — без удовлетворения. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2024 об отказе в приостановлении исполнительного производства по делу № А40-241869/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу Аристова Александра Михайловича, Аристовой Людмилы Михайловны, Кретова Александра Владимировича, Кретовой Елены Александровны — без удовлетворения», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).
Иск к приставам подали бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест.
Аристов является основателем «Арианта». Холдинг принадлежал ему, жене, дочери и зятю Александру Кретову. Некоторое время активами владели Кретовы, а с февраля 2023 года основной пакет акций перешел к Александру Кретову. В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ все активы «Арианта» отошли государству. В надзорном ведомстве заявили, что поводом для этого стали нарушения при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которым до 2020 года владели Аристовы и Кретовы, а также их партнеры, семья Антиповых. Сам комбинат также по требованию Генпрокуратуры приватизирован.Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» пытаются оспорить действия приставов по каждому активу, но суды проигрывают.
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