19 ноября 2024

Спор экс-владельцев национализированного «Арианта» и ФССП засекретили

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, наказание, преступление, папка, суд
Дальнейшее судебное разбирательство семьи Аристовых и судебных приставов будет проходить за закрытыми дверями Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Судебный спор между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с судебными приставами будет проходить в закрытом режиме. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

«Судебное разбирательство рассматривается в закрытом заседании», — говорится на сайте суда. Решение принято после того, как в качестве третьего лица в процессе выступила Генпрокуратура РФ.

Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен.

Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк».

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Судебный спор между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с судебными приставами будет проходить в закрытом режиме. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. «Судебное разбирательство рассматривается в закрытом заседании», — говорится на сайте суда. Решение принято после того, как в качестве третьего лица в процессе выступила Генпрокуратура РФ. Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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