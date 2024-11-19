Экономика Бизнес Спор экс-владельцев национализированного «Арианта» и ФССП засекретили 20 ноября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 + Дальнейшее судебное разбирательство семьи Аристовых и судебных приставов будет проходить за закрытыми дверями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Судебный спор между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с судебными приставами будет проходить в закрытом режиме. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. «Судебное разбирательство рассматривается в закрытом заседании», — говорится на сайте суда. Решение принято после того, как в качестве третьего лица в процессе выступила Генпрокуратура РФ. Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Судебный спор между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с судебными приставами будет проходить в закрытом режиме. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. «Судебное разбирательство рассматривается в закрытом заседании», — говорится на сайте суда. Решение принято после того, как в качестве третьего лица в процессе выступила Генпрокуратура РФ. Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям