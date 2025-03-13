Закрыли дело свердловского бизнесмена, арестованного за убийства в 90-е

Андрей Шевнин под следствием с прошлой осени Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге раскрыли убийство девочек 30-летней давности

Прекращено уголовное дело об изнасиловании, в котором обвиняли екатеринбургского бизнесмена Андрея Шевнина, арестованного по подозрению в убийстве двух девочек в 1994 году. Информацию URA.RU подтвердил источник, погруженный в тему.

«По статье 117 УК РСФСР „Изнасилование“ — прекратили производство, по статье 102 УК РСФСР „Убийство“ — нет», — передал собеседник агентства. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались.

О задержании Шевнина стало известно 24 октября прошлого года. Вместе с ним был арестован его друг Василий Кузнецов. Следователи считают, что подозреваемые причастны к убийству двух девочек. 30 лет назад на телах нашли следы криминала, Шевнин и Кузнецов были под подозрением, но до суда дело не дошло. Источник URA.RU предполагает, что мужчинам могли помочь избежать уголовном ответственности.

По данным URA.RU, Кузнецов вину в убийстве признал, Шевнин — нет. Последний пытался подписать контракт с МО РФ и отправиться в зону российской спецоперации на Украине. В этом ему отказали. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.