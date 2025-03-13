Закрыли дело свердловского бизнесмена, арестованного за убийства в 90-е

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Мера пресечения Андрею Шевнину. Екатеринбург, шевнин андрей
Андрей Шевнин под следствием с прошлой осени Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге раскрыли убийство девочек 30-летней давности

Прекращено уголовное дело об изнасиловании, в котором обвиняли екатеринбургского бизнесмена Андрея Шевнина, арестованного по подозрению в убийстве двух девочек в 1994 году. Информацию URA.RU подтвердил источник, погруженный в тему.

«По статье 117 УК РСФСР „Изнасилование“ — прекратили производство, по статье 102 УК РСФСР „Убийство“ — нет», — передал собеседник агентства. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались.

О задержании Шевнина стало известно 24 октября прошлого года. Вместе с ним был арестован его друг Василий Кузнецов. Следователи считают, что подозреваемые причастны к убийству двух девочек. 30 лет назад на телах нашли следы криминала, Шевнин и Кузнецов были под подозрением, но до суда дело не дошло. Источник URA.RU предполагает, что мужчинам могли помочь избежать уголовном ответственности.

По данным URA.RU, Кузнецов вину в убийстве признал, Шевнин — нет. Последний пытался подписать контракт с МО РФ и отправиться в зону российской спецоперации на Украине. В этом ему отказали. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.

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Прекращено уголовное дело об изнасиловании, в котором обвиняли екатеринбургского бизнесмена Андрея Шевнина, арестованного по подозрению в убийстве двух девочек в 1994 году. Информацию URA.RU подтвердил источник, погруженный в тему. «По статье 117 УК РСФСР „Изнасилование“ — прекратили производство, по статье 102 УК РСФСР „Убийство“ — нет», — передал собеседник агентства. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. О задержании Шевнина стало известно 24 октября прошлого года. Вместе с ним был арестован его друг Василий Кузнецов. Следователи считают, что подозреваемые причастны к убийству двух девочек. 30 лет назад на телах нашли следы криминала, Шевнин и Кузнецов были под подозрением, но до суда дело не дошло. Источник URA.RU предполагает, что мужчинам могли помочь избежать уголовном ответственности. По данным URA.RU, Кузнецов вину в убийстве признал, Шевнин — нет. Последний пытался подписать контракт с МО РФ и отправиться в зону российской спецоперации на Украине. В этом ему отказали. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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