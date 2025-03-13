Лукашенко: Россия обладает большими козырями в ситуации на Украине

Россия сможет добиться успеха в урегулировании ситуации на Украине, так как обладает «большими козырями». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с журналистами. Он также добавил, что 30-дневное перемирие на Украине не является уловкой.
«У них большие козыри, как [президент США Дональд] Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — заявил президент Белоруссии. Лукашенко подчеркнул значимость стратегического подхода к использованию доступных ресурсов и возможностей в ходе переговоров.
Также президент Белоруссии высказался о недавнем предложении о временном перемирии на Украине. «Нет, это [предложение о временном перемирии] не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально», — заявил он.
По его мнению, для того чтобы предложение было успешным, необходимо адекватное обеспечение условий с обеих сторон. Лукашенко уточнил, что Москве «сложно сейчас согласиться» с инициативой США по временному перемирию из-за успехов на фронте.
Ранее Белорусский лидер прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил глава РФ, отношения двух стран могут послужить примером для остальных государств.
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