В Роспотребнадзоре рассказали, каким гриппом болеют тюменцы

В Тюменской области зафиксированы сразу два вида гриппа: свиной и группы В. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«В эпидемическом сезоне 2024 — 2025 годов циркулируют штаммы вирусов гриппа А (H1N1) 2009 грипп В. На 10 неделе в структуре вирусов гриппа отмечено увеличение гриппа В, который протекает более в легкой форме, его доля составила более 55%», — сообщили в ведомстве.
В качестве основной профилактики специалисты управления рекомендуют не посещать места повышенного скопления народа, обрабатывать руки и избегать контактов с людьми с признаками болезни. Также необходимо добавить в рацион продукты, содержащие витамин С.
Ранее агентство писало о том, что в связи с повышенной заболеваемостью школьников Тюменской области с 17 марта отправляют на дистанционное обучение. Ограничение продлится до 22 марта.
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