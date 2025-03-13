В Роспотребнадзоре рассказали, каким гриппом болеют тюменцы

В Тюменской области зафиксирован грипп группы А и В
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В Тюмени бушует свиной грипп и грипп группы В
В Тюмени бушует свиной грипп и грипп группы В Фото:

В Тюменской области зафиксированы сразу два вида гриппа: свиной и группы В. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В эпидемическом сезоне 2024 — 2025 годов циркулируют штаммы вирусов гриппа А (H1N1) 2009 грипп В. На 10 неделе в структуре вирусов гриппа отмечено увеличение гриппа В, который протекает более в легкой форме, его доля составила более 55%», — сообщили в ведомстве.

В качестве основной профилактики специалисты управления рекомендуют не посещать места повышенного скопления народа, обрабатывать руки и избегать контактов с людьми с признаками болезни. Также необходимо добавить в рацион продукты, содержащие витамин С.

Ранее агентство писало о том, что в связи с повышенной заболеваемостью школьников Тюменской области с 17 марта отправляют на дистанционное обучение. Ограничение продлится до 22 марта.

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В Тюменской области зафиксированы сразу два вида гриппа: свиной и группы В. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В эпидемическом сезоне 2024 — 2025 годов циркулируют штаммы вирусов гриппа А (H1N1) 2009 грипп В. На 10 неделе в структуре вирусов гриппа отмечено увеличение гриппа В, который протекает более в легкой форме, его доля составила более 55%», — сообщили в ведомстве. В качестве основной профилактики специалисты управления рекомендуют не посещать места повышенного скопления народа, обрабатывать руки и избегать контактов с людьми с признаками болезни. Также необходимо добавить в рацион продукты, содержащие витамин С. Ранее агентство писало о том, что в связи с повышенной заболеваемостью школьников Тюменской области с 17 марта отправляют на дистанционное обучение. Ограничение продлится до 22 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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