Трамп хочет встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако для начала он призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине.
«Я бы с удовольствием встретился с Путиным. Но нужно поскорее покончить с конфликтом на Украине», — сказал Трамп. Его слова транслирует аккаунт Белого дома в X. Заявление было сделано на встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что США, как и Россия, хотят как можно скорее закончить конфликт на Украине. По его словам, это важно сделать перед выстраиванием нового стратегического курса отношений США и России. «Они четко высказывают свою позицию на этот счет», — заявил Ушаков.
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