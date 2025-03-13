Трамп хочет встретиться с Путиным

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Трамп заявил, что с удовольствием переговорил бы с Путиным
Трамп заявил, что с удовольствием переговорил бы с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако для начала он призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине.

«Я бы с удовольствием встретился с Путиным. Но нужно поскорее покончить с конфликтом на Украине», — сказал Трамп. Его слова транслирует аккаунт Белого дома в X. Заявление было сделано на встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что США, как и Россия, хотят как можно скорее закончить конфликт на Украине. По его словам, это важно сделать перед выстраиванием нового стратегического курса отношений США и России. «Они четко высказывают свою позицию на этот счет», — заявил Ушаков. 

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако для начала он призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине. «Я бы с удовольствием встретился с Путиным. Но нужно поскорее покончить с конфликтом на Украине», — сказал Трамп. Его слова транслирует аккаунт Белого дома в X. Заявление было сделано на встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что США, как и Россия, хотят как можно скорее закончить конфликт на Украине. По его словам, это важно сделать перед выстраиванием нового стратегического курса отношений США и России. «Они четко высказывают свою позицию на этот счет», — заявил Ушаков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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