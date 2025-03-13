США ввели серьезные ограничения против газа и нефти из России

Администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительные ограничения против российских нефтяной, газовой и банковской сфер. Об этом написал американский телеканал CBS News со ссылкой на источники, которые якобы знакомы с планами Белого дома.
«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России. Еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», — говорится в публикации CBS News.
США не стали продлевать лицензию для расчетов за энергоресурсы из России. Такое решение днем ранее принял Трамп. Так прекратилось действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.
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