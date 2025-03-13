13 марта 2025

У временного главы Пермского округа появился конкурент из числа бывших силовиков

За кресло главы Пермского муниципального округа поборются два кандидата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пост освободился после отставки Владимира Цветова
Пост освободился после отставки Владимира Цветова Фото:

Заявки на участие в конкурсе по замещению главы Пермского муниципального округа поступили от двух кандидатов. Об этом сообщили источники в муниципалитете.

«Заявки на участие в конкурсе поступили от двух человек. Это первый замглавы округа Ольга Андрианова, которая сейчас исполняет обязанности руководителя территории, и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын», — со ссылкой на свои источники сообщает издание «Звезда». Отбор проведут 21 марта.

Андрианова приступила к обязанностям окружного вице-мэра в январе. В местной администрации она сменила на посту главы экс-руководителя муниципалитета Владимира Цветова, который сложил с себя полномочия. До этого чиновница работала заместителем главы в мэрии Перми.

Полудницын с 1995 года служил в органах внутренних дел. С 2002 года — являлся следователем прокуратуры Оханского района, с 2007-го — работал в СУ СКР по Пермскому краю. Его назначили главой администрации Индустриального района Перми в феврале прошлого года. В июне Полудницын избавился от приставки и.о. и официально вступил в должность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявки на участие в конкурсе по замещению главы Пермского муниципального округа поступили от двух кандидатов. Об этом сообщили источники в муниципалитете. «Заявки на участие в конкурсе поступили от двух человек. Это первый замглавы округа Ольга Андрианова, которая сейчас исполняет обязанности руководителя территории, и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын», — со ссылкой на свои источники сообщает издание «Звезда». Отбор проведут 21 марта. Андрианова приступила к обязанностям окружного вице-мэра в январе. В местной администрации она сменила на посту главы экс-руководителя муниципалитета Владимира Цветова, который сложил с себя полномочия. До этого чиновница работала заместителем главы в мэрии Перми. Полудницын с 1995 года служил в органах внутренних дел. С 2002 года — являлся следователем прокуратуры Оханского района, с 2007-го — работал в СУ СКР по Пермскому краю. Его назначили главой администрации Индустриального района Перми в феврале прошлого года. В июне Полудницын избавился от приставки и.о. и официально вступил в должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...