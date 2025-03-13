У временного главы Пермского округа появился конкурент из числа бывших силовиков

Заявки на участие в конкурсе по замещению главы Пермского муниципального округа поступили от двух кандидатов. Об этом сообщили источники в муниципалитете.
«Заявки на участие в конкурсе поступили от двух человек. Это первый замглавы округа Ольга Андрианова, которая сейчас исполняет обязанности руководителя территории, и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын», — со ссылкой на свои источники сообщает издание «Звезда». Отбор проведут 21 марта.
Андрианова приступила к обязанностям окружного вице-мэра в январе. В местной администрации она сменила на посту главы экс-руководителя муниципалитета Владимира Цветова, который сложил с себя полномочия. До этого чиновница работала заместителем главы в мэрии Перми.
Полудницын с 1995 года служил в органах внутренних дел. С 2002 года — являлся следователем прокуратуры Оханского района, с 2007-го — работал в СУ СКР по Пермскому краю. Его назначили главой администрации Индустриального района Перми в феврале прошлого года. В июне Полудницын избавился от приставки и.о. и официально вступил в должность.
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