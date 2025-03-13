13 марта 2025

Стало известно, почему отстранили одного из участников переговоров по Украине

NBC: проукраинского Келлогга убрали от переговоров из-за требования РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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На переговорах по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной не хотят видеть Келлогга
На переговорах по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной не хотят видеть Келлогга Фото:

Россия против спецпредставителя президента США Кита Келлогга на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного российского чиновника.

«Чиновник США в администрации Трампа, который также не уполномочен выступать публично, подтвердил NBC News, что Россия не хотела, чтобы Келлогг был вовлечен. Неясно, что в итоге ждет Келлогга»,- передает слова чиновника телеканал.

Кремль считает Кита Келлогга, генерала-лейтенанта в отставке, слишком проукраинским. О нежелании России видеть его на переговорах телеканалу сообщили как американский, так и российский чиновники. Ранее Келлогг отсутствовал на переговорах США как с российской стороной, так и с украинской. Москва при этом не подтверждала официально версию, озвученную NBC News.

Отсутствие Кита Келлогга на переговорах по Украине ранее уже вызывало обсуждения в политических кругах. То, что его не было на встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии, как сообщали СМИ, свидетельствовало о снижении его статуса в этой роли и переходе его функций к другому спецпосланнику, Стиву Уиткоффу.

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Россия против спецпредставителя президента США Кита Келлогга на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного российского чиновника. «Чиновник США в администрации Трампа, который также не уполномочен выступать публично, подтвердил NBC News, что Россия не хотела, чтобы Келлогг был вовлечен. Неясно, что в итоге ждет Келлогга»,- передает слова чиновника телеканал. Кремль считает Кита Келлогга, генерала-лейтенанта в отставке, слишком проукраинским. О нежелании России видеть его на переговорах телеканалу сообщили как американский, так и российский чиновники. Ранее Келлогг отсутствовал на переговорах США как с российской стороной, так и с украинской. Москва при этом не подтверждала официально версию, озвученную NBC News. Отсутствие Кита Келлогга на переговорах по Украине ранее уже вызывало обсуждения в политических кругах. То, что его не было на встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии, как сообщали СМИ, свидетельствовало о снижении его статуса в этой роли и переходе его функций к другому спецпосланнику, Стиву Уиткоффу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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