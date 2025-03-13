13 марта 2025

Мать, бросившую умирать грудничка на морозе в Нижнем Тагиле, отправили в СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание провели в Ленинском райсуде Нижнего Тагила
Заседание провели в Ленинском райсуде Нижнего Тагила Фото:
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В Нижнем Тагиле младенца бросили на лавочке

Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил под стражу 36-летнюю Алену Добрынину, оставившую умирать на лавочке новорожденного сына. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Мера пресечения избрана по 3 мая 2025 года включительно», — пояснили в инстанции. Женщину обвинили по части третьей статьи 30 и статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка сразу же после родов).

Добрынина 4 марта завернула младенца в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. К счастью, брошенный на морозе малыш выжил, его нашел случайный прохожий. Он же вызвал скорую помощь. Сейчас врачи борются за состояние ребенка. Женщину удалось вычислить по экспертизе ДНК, ее задержали 7-го числа. Все, что известно о матери, попавшей под уголовное преследование — в материале URA.RU.

Перед арестом Алена отказалась общаться с журналистом URA.RU
Перед арестом Алена отказалась общаться с журналистом URA.RU
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Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил под стражу 36-летнюю Алену Добрынину, оставившую умирать на лавочке новорожденного сына. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. «Мера пресечения избрана по 3 мая 2025 года включительно», — пояснили в инстанции. Женщину обвинили по части третьей статьи 30 и статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка сразу же после родов). Добрынина 4 марта завернула младенца в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. К счастью, брошенный на морозе малыш выжил, его нашел случайный прохожий. Он же вызвал скорую помощь. Сейчас врачи борются за состояние ребенка. Женщину удалось вычислить по экспертизе ДНК, ее задержали 7-го числа. Все, что известно о матери, попавшей под уголовное преследование — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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