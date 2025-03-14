МИД России разрешило россиянам ездить в Абхазию

Министерство иностранных дел России отменило рекомендацию для граждан РФ воздержаться от поездок в Абхазию. Решение о снятии ограничений принято на фоне стабилизации политической ситуации в республике после выборов президента.
«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям», — говорится в материале на сайте ведомства. Такое заявление последовало после стабилизации ситуации в регионе.
Абхазия активно готовится к приему туристов из России, особенно в преддверии нового курортного сезона. В рамках подготовки к туристическому сезону проведена реконструкция аэропорта Сухума, который уже успешно принял первый тестовый рейс из России. Также расширены пропускные возможности таможенного и пограничного пункта на границе в Адлере, что должно способствовать более комфортному и безопасному пересечению границы.
С 15 ноября 2024 года ведомство рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, из-за внутриполитического кризиса в стране. В начале 2025 года в стране прошли выборы. Новым президентом Абхазии стал Бадра Гунба, набрав 54,73% голосов во втором туре выборов, в то время как его соперник Адгур Ардзинба получил 41,54%. Инаугурация президента Абхазии состоится в Сухуме в апреле, предает RT.
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