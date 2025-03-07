Абхазия официально покончила с разногласиями с РФ

Абхазия официально урегулировала разногласия с Россией. В республике после политического кризиса и протестов выбрали нового президента. Владимир Путин встретился с победившим на выборах кандидатом Бадрой Гунбой и обсудил ратификацию взаимовыгодного межгосударственного соглашения. Эксперты URA.RU считают, что политический накал в Сухуме начнет спадать и не перерастет в протесты оппозиции, если Россия будет держать руку на пульсе и контролировать ситуацию. В этом случае миллионы российских туристов смогут летом недорого отдохнуть на курортах Абхазии.
Россияне традиционно проявляют повышенный интерес к отдыху в Абхазии. По данным АТОР, республику в 2024 году посетили более 1 млн туристов, а количество людей, приехавших туда на однодневные экскурсии, в разы больше этой цифры, сообщили URA.RU в Российском союзе туриндустрии. Поток отдыхающих в соседнюю страну в этом году может увеличиться на 20% после того, как Россия наладит регулярное авиа- и железнодорожное сообщение с Сухумом, считает эксперт по внутреннему туризму и автоперевозкам Татьяна Ракулова.
Пробный авиарейс из Москвы в столицу Абхазии состоялся 7 февраля на самолете Bombardier CRJ-200. Регулярно он будет курсировать между городами ближе к лету. В мае Сочи и Сухум свяжут комфортные и современные поезда «Ласточка». Время в пути на нем составит чуть более трех часов. На увеличение потока туристов повлияет и реконструкция погранперехода между странами: это сократит очереди на границе и сделает прохождение паспортного контроля быстрым и удобным, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
«Преимущество Абхазии по сравнению с другими странами в том, что там довольно доступные и привлекательные цены. Стоимость проживания в республике на 20% ниже, чем на наших черноморских курортах», — отметил эксперт.
Стабилизация политической ситуации в южнокавказской стране благоприятно скажется на туристическом сезоне, полагает политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В ноябре 2024 года в Абхазии начались протесты против ратификации инвестиционного соглашения, которое позволило бы российским компаниям начать строительство большого количества апартаментов в республике. Оппозиция считала договор «противоречащим интересам местных жителей» и сорвала его подписание. Люди вышли на демонстрации и начались перебои с поставками электроэнергии из России, приостановили выплату пенсий. Протесты привели к отставке президента страны Аслана Бжании, а инвестсоглашение обещали скорректировать.
Нового главу государства определили по итогам двух туров досрочных выборов в феврале-марте 2025 года. Им стал политик Бадра Гунба, набравший почти 57% голосов избирателей и опередивший оппозиционного кандидата Адгура Ардзинбу (43%). Последний сыграл ключевую роль во время протестов против инвестсоглашения с Москвой. После официального утверждения результатов президент России Владимир Путин поздравил абхазского лидера с победой и отметил, что такой итог подтвердил поддержку гражданами линии на обеспечение внутриполитической стабильности и пoступательного сoциально-экoнoмического развития республики. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, договор об инвестициях между двумя странами учтет интересы сторон, будет проведена конструктивная работа, чтобы выгоду от документа получили все.
«Это, конечно, положительно отразится на атмосфере в Абхазии. Накал политической борьбы спадет, и россияне смогут отдохнуть в спокойные, теплые летние дни. Но это не означает, что такая тенденция будет продолжаться вечно. Абхазским руководителям нужно понять — без инвестиций, улучшения инфраструктуры, логистики и качественного сервиса для туристов будет сложно выдержать конкуренцию с курортами Грузии, где довольно ревностно отнеслись к открытию сухумского аэропорта. Грузинские власти будут стремиться создать россиянам более выгодные условия отдыха, поэтому Абхазии нужно начать работать в этом направлении: постоянно менять туристическую индустрию», — предупредил политолог.
Открытые протесты в республике маловероятны при условии, что «Россия продолжит удерживать ситуацию под контролем», уверен местный политолог, знакомый с политическими особенностями южнокавказского государства. «Но даже если абхазы будут митинговать, это никак не скажется на русских туристах — к ним относятся хорошо и внутренние события на них не проецируют», — сказал эксперт.
В целом, специалисты сошлись во мнении, что летом абхазские курорты будут заполнены россиянами, но и наше побережье Черного моря, полагают они, не останется без туристов. По словам Дмитрия Горина, ситуация в Краснодарском крае благоприятная, это видно по активному бронированию туров.
«Делать прогнозы еще рано, потому что туры на наши курорты начинают скупать в марте-апреле, а на зарубежные направления — в феврале-марте. Но уже по сегодняшней динамике могу сказать, что в нескольких населенных пунктах, в том числе в Сочи и Геленджике, бронирований стало на 15% больше, чем в прошлом году», — сообщил эксперт.
Спад в бронировании на 40% наблюдается только в Анапе, недалеко от которой произошел разлив мазута в результате столкновения двух танкеров в декабре 2024 года, уточнил Горин. «Люди заняли выжидательную позицию — будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора. Но все видят, какие беспрецедентные меры по восстановлению пляжей сейчас принимаются властями, поэтому по Анапе давать прогнозы рано, а на остальных российских курортах отдыхающих будет достаточно», — комментирует эксперт.
Небольшие корректировки турпотока на отечественные пляжи могут произойти в случае укрепления рубля, добавила эксперт по туризму Татьяна Ракулова. Еще в начале февраля доллар стоил 98 рублей, а уже в марте торгуется на уровне 89 рублей. «Богатые россияне сразу переориентировались и скупили туры в Египет, Таиланд и Турцию. Люди, которые могут себе позволить потратить хотя бы 200 тысяч рублей на недельный отдых, решили съездить за границу», — резюмировала специалист.
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