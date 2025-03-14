Лукашенко поделился с сенаторами РФ, как катал своих губернаторов по говну

Лукашенко поделился с сенаторами РФ секретами подготовки министров
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Лукашенко раскрыл, что для воспитания нового поколения чиновников «катал» их в статусе губернаторов по говну
Лукашенко раскрыл, что для воспитания нового поколения чиновников «катал» их в статусе губернаторов по говну Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим опытом подготовки членов правительства к высоким должностям в ходе выступления перед российскими сенаторами. Он заявил, что для формирования практических навыков у будущих министров их нужно было «прокатать» в статусе губернаторов по земле, чтобы они на собственном опыте постигли все трудности и реалии работы.

«Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторами по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его», — отметил Лукашенко во время выступления в Совфеде РФ. Белорусский лидер сразу же поинтересовался у главы палаты Валентины Матвиенко, может ли он так выражаться, и после положительного ответа продолжил выступление.

Лукашенко также подчеркнул, что многие из его подопечных провели несколько лет в должности губернаторов, что позволило им набраться необходимого опыта. Он уточнил, что один из этих «воспитанников» даже стал премьер-министром Белоруссии.

Ранее Лукашенко прибыл с Москву. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белоруссии провели официальные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим опытом подготовки членов правительства к высоким должностям в ходе выступления перед российскими сенаторами. Он заявил, что для формирования практических навыков у будущих министров их нужно было «прокатать» в статусе губернаторов по земле, чтобы они на собственном опыте постигли все трудности и реалии работы. «Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторами по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его», — отметил Лукашенко во время выступления в Совфеде РФ. Белорусский лидер сразу же поинтересовался у главы палаты Валентины Матвиенко, может ли он так выражаться, и после положительного ответа продолжил выступление. Лукашенко также подчеркнул, что многие из его подопечных провели несколько лет в должности губернаторов, что позволило им набраться необходимого опыта. Он уточнил, что один из этих «воспитанников» даже стал премьер-министром Белоруссии. Ранее Лукашенко прибыл с Москву. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белоруссии провели официальные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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