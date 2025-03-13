Россия и Белоруссия совместно ответят на угрозы извне: главные заявления Путина и Лукашенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белорусии Александр Лукашенко провели официальные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Встреча состоялась по приглашению российского лидера и прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Как прошли переговоры Путина и Лукашенко, главные заявления по итогам встречи — в материале URA.RU.
Союзнический характер отношений
Путин и Лукашенко заявили о союзническом характере отношений между двумя странами и выразили намерение продолжать расширение стратегического партнерства во всех сферах. Они отметили важность интеграционных процессов на основе принципов суверенного равенства и добросовестного выполнения взаимных обязательств.
Сотрудничество
Лидеры стран обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Сообщается, что Российская Федерация и Белоруссия намерены последовательно укреплять двусторонние связи в области торговли, экономики и инвестиций. В планы входит также развитие сотрудничества в промышленной кооперации и инфраструктурном строительстве.
Главы двух государств выразили поддержку укреплению межрегиональных и приграничных связей, включая регулярное проведение под эгидой верхних палат парламентов Форума регионов России и Беларуси. Предполагается, что мероприятие будет организовываться ежегодно.
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Лукашенко также подчеркнули необходимость расширения гуманитарных связей, особенно в контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По мнению лидеров России и Белоруссии, особое значения имеют совместные усилия по борьбе с героизацией нацизма и фальсификацией истории, а также патриотическому воспитанию молодежи.
Развитие в рамках Союзного государства
Президенты РФ и Белоруссии выразили общую позицию по дальнейшему развитию и углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Лидеры двух стран подчеркнули стремление к обновлению правовой базы, усилению функциональности органов союзного управления, а также к укреплению экономической и технологической мощи. Среди приоритетов — создание единых секторальных пространств, касающихся экономики, социальной сферы, образования, обороны и безопасности.
Страны также намерены работать над повышением международного статуса Союзного государства. И работать над укреплением безопасности. РФ и Белоруссию объединят усилия по реагированию на современные вызовы и угрозы.
Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы как можно скорее начать работу Медиакомпании Союзного государства, созданной по постановлению Высшего Государственного Совета Союзного государства. Также будет обеспечена максимальная эффективность ее функционирования.
Призыв содействовать выстраиванию архитектуры безопасности в Евразии
Из слов лидеров двух стран следует, что современные военно-политические условия требуют создания надежной структуры безопасности в Евразии, которая основывалась бы на принципе равенства и неразделимости безопасности. В этом контексте они призвали к активному сотрудничеству все страны в процессе формирования подобной системы безопасности, которая бы способствовала решению задач международного и регионального характера.
СНГ как эффективный механизм сотрудничества
Лидеры двух стран признали Содружество Независимых Государств (СНГ) значимым и эффективным инструментом многоаспектного сотрудничества. Обе страны намерены активизировать свои усилия в направлении дальнейшего углубления интеграционных процессов на территории СНГ, укрепляя связи на различных уровнях.
Создание Международной организации по русскому языку
Путин и Лукашенко также выразили свою поддержку созданию Международной организации по русскому языку. Оба лидера подтвердили свою готовность к сотрудничеству для того, чтобы способствовать развитию этой организации как эффективного механизма для укрепления позиций русского языка на международной арене.
Взаимодействия в рамках ЕАЭС
В рамках совместного заиления, лидеры России и Белоруссии выразили обоюдное стремление к расширению сотрудничества во всех аспектах интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Уточняется, что Россия поддерживает и разделяет стратегические приоритеты, определенные Беларусью в период ее председательства в структурах ЕАЭС.
Укрепление координации в органах и структурах ООН
Согласно совместному заявлению, Россия и Белоруссия планируют углублять координацию своих действий в структурах Организации Объединенных Наций, включая Генеральную Ассамблею. Целью такой координации является продвижение совместных приоритетов и противодействие инициативам, которые могут нанести вред интересам обеих стран.
Нераспространение ядерного оружия
Лидеры двух стран заявили о намерении углубить сотрудничество в рамках усилий по укреплению международной системы по нераспространению ядерного вооружения. Россия и Белоруссия скоординируют свои действия для поддержания целостности и эффективности Договора о нераспространении ядерного оружия, особенно в контексте попыток некоторых западных стран эксплуатировать договор в рамках своих политических агенд, которые не связаны с основной целью Договора.
Соглашение о защите граждан
Лидеры РФ и Белоруссии подписали двустороннее соглашение, направленное на совместные действия в области защиты граждан обеих стран от несправедливого преследования со стороны иностранных государств и международных правоохранительных органов. Отмечается, что документ предусматривает координацию усилий для противодействия политизации в области международного уголовного правосудия и нацелен на поддержание и укрепление установленных норм международного права, которые обеспечивают суверенное равенство государств и соответствующие иммунитеты государственных служащих.
Осудили характер политики Европейского союза
Лидеры стран осудили политику ЕС, направленную на конфронтацию в отношении России и Белоруссии. Они выразили свое неодобрение вмешательству во внутренние дела данных государств, а также применению Союза односторонних санкций, включая те, что имеют экстерриториальный характер, что, по их мнению, противоречит Уставу ООН.
Благодарность за теплый прием
Лукашенко поблагодарил Путина и российский народ за теплый прием. Он также пригласил российского лидера посетить Белоруссию в удобное время.
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